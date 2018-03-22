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    Россияне выбрали названия для супероружия РФ

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    Россияне выбрали названия для супероружия РФ

    Россияне выбрали названия для супероружия РФ

    Названия передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, определены в ходе интернет-голосования.

    Так, новый российский подводный беспилотник решили назвать «Посейдон». Этот вариант оказался популярнее названий «Аврора» или «Прибой».

    Новейший боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет» (также предлагались названия «Василиск» и «Блик»). Это имя монаха-богатыря, который по легенде бился с Челубеем на Куликовом поле.

    А новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получает название «Буревестник». Также ракету предлагалось назвать «Пальмира» и «Сюрприз».

    смотретьРоссияне выбирают названия для супероружия РФ
    Россияне выбирают названия для супероружия РФ
    Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете, боевом лазерном комплексе, подводной системе с ядерной энергоустановкой и других образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что у некоторых из них пока нет наименования, предложив всем желающим присылать Минобороны свои варианты.

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