Россияне выбрали названия для супероружия РФ

Названия передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, определены в ходе
интернет-голосования.
Так, новый российский подводный беспилотник решили назвать «Посейдон». Этот вариант оказался популярнее названий «Аврора» или «Прибой».
Новейший боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет» (также предлагались названия «Василиск» и «Блик»). Это имя монаха-богатыря, который по легенде бился с Челубеем на Куликовом поле.
А новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получает название «Буревестник». Также ракету предлагалось назвать «Пальмира» и «Сюрприз».
Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете, боевом лазерном комплексе, подводной системе с ядерной энергоустановкой и других образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что у некоторых из них пока нет наименования, предложив всем желающим присылать Минобороны свои варианты.
Новейший боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет» (также предлагались названия «Василиск» и «Блик»). Это имя монаха-богатыря, который по легенде бился с Челубеем на Куликовом поле.
А новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получает название «Буревестник». Также ракету предлагалось назвать «Пальмира» и «Сюрприз».
Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой российской крылатой ракете, боевом лазерном комплексе, подводной системе с ядерной энергоустановкой и других образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что у некоторых из них пока нет наименования, предложив всем желающим присылать Минобороны свои варианты.
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