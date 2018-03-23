В Пентагоне признали бессилие перед российским гиперзвуковым оружием

В беспомощности американской армии перед российским оружием признался сенату глава Стратегического командования Вооруженных сил США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен.
Глава СТРАТКОМ выступал на слушаниях в сенате и услышал вполне ожидаемый вопрос: есть ли армии США, чем защищаться от гиперзвукового оружия. Напомним, в ходе недавнего послания Владимира Путина Федеральному собранию весь мир увидел новейшие образцы российского вооружения. Хайтен признался: никаких средств защиты у США нет, «только ядерная контратака».
Эксперты прокомментировали эти слова.
Майкл Малуф, бывший старший аналитик по вопросам безопасности аппарата Минобороны США: «Всё так и есть, всё-таки глава Стратегического командования знает наши возможности. Вообще, единственная причина, почему у вас появилось гиперзвуковое оружие, это идущая гонка вооружений. И именно поэтому президент Трамп не только позвонил, чтобы поздравить президента Путина, вопреки советам своих советников, он ещё хочет сотрудничать с Путиным, чтобы эту гонку ослабить. Ведь ваше новое оружие — это совсем другой уровень. А единственное, что у нас для защиты есть, это баллистические ракеты. И они тут не справятся».
Эксперт также объяснил, почему Пентагон и НАТО столь упорно продвигают системы ПРО у российских границ и не собираются уходить из Сирии.
Майкл Малуф: «Военные пытаются доказать конгрессу и американскому народу, что им нужно больше финансирования. Все понимают, что гиперзвуковое оружие — это пока лишь разработка, но оно появится в ближайшие 10 лет. И существующая система ПРО не сможет противостоять такого рода угрозам. Так что Пентагон вынужден искать новые стратегические подходы. Тем более, что это соответствует посылу администрации Трампа, которая смотрит на Россию, Китай, Иран и КНДР, как на врагов. Это толкает военных на новые разработки, в частности, в области космических платформ».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Эксперты прокомментировали эти слова.
Майкл Малуф, бывший старший аналитик по вопросам безопасности аппарата Минобороны США: «Всё так и есть, всё-таки глава Стратегического командования знает наши возможности. Вообще, единственная причина, почему у вас появилось гиперзвуковое оружие, это идущая гонка вооружений. И именно поэтому президент Трамп не только позвонил, чтобы поздравить президента Путина, вопреки советам своих советников, он ещё хочет сотрудничать с Путиным, чтобы эту гонку ослабить. Ведь ваше новое оружие — это совсем другой уровень. А единственное, что у нас для защиты есть, это баллистические ракеты. И они тут не справятся».
Эксперт также объяснил, почему Пентагон и НАТО столь упорно продвигают системы ПРО у российских границ и не собираются уходить из Сирии.
Майкл Малуф: «Военные пытаются доказать конгрессу и американскому народу, что им нужно больше финансирования. Все понимают, что гиперзвуковое оружие — это пока лишь разработка, но оно появится в ближайшие 10 лет. И существующая система ПРО не сможет противостоять такого рода угрозам. Так что Пентагон вынужден искать новые стратегические подходы. Тем более, что это соответствует посылу администрации Трампа, которая смотрит на Россию, Китай, Иран и КНДР, как на врагов. Это толкает военных на новые разработки, в частности, в области космических платформ».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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