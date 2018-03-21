Пентагон: США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию РФ

Соединенным Штатам нечего противопоставить против гиперзвукового оружия России. Об этом заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
По словам генерала, у США нет средств защиты от сверхзвукового оружия, передает Business Insider. Единственное, что могут противопоставить США — «угроза ядерного возмездия».
Джон Хайтен, генерал: «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы».
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о шести созданных в России новых образцах вооружения. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал» и ракетный комплекс «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.
Джон Хайтен, генерал: «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы».
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о шести созданных в России новых образцах вооружения. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал» и ракетный комплекс «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.
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