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    Американская подлодка вмерзла в лед при отработке «ударов по России»

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    Американская подлодка вмерзла в лед при отработке «ударов по России»

    Американская подлодка вмерзла в лед при отработке «ударов по России»

    Американская подлодка вмерзла в лед при отработке «ударов по России»
  • Фото: Reuters © 2018

    • Субмарина ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики, отрабатывая сценарии нанесения ударов по России.

    Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас. Как пишет журнал американского военно-морского флота Navy Currents Magazine, один из флагманов ВМС США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, в ходе которых выполняла учебные стрельбы.





    По плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, однако не смогли справиться с арктическими льдами. В результате на поверхности оказалась только рубка подлодки.

    Между тем в социальных сетях уже пошутили, что теперь США смогут обвинить Россию в разработке нового вида оружия — арктического льда.

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