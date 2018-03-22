Американская подлодка вмерзла в лед при отработке «ударов по России»

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.

Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас. Как пишет журнал американского военно-морского флота Navy Currents Magazine, один из флагманов ВМС США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, в ходе которых выполняла учебные стрельбы.По плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, однако не смогли справиться с арктическими льдами. В результате на поверхности оказалась только рубка подлодки.Между тем в социальных сетях уже пошутили, что теперь США смогут обвинить Россию в разработке нового вида оружия — арктического льда.