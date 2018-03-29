Пожарная тревога: масштабные проверки безопасности ТЦ проводят по всей стране

По всей стране сотрудники МЧС и простые граждане проверяют торговые центры: где пожарные выходы, работает ли сигнализация, не запирают ли двери в кинозалы
Проверки пожарной безопасности в торговых центрах по всей стране уже идут и продлятся, как говорят в МЧС, до середины апреля. Главное, чтобы они не превратились в формальность и не закончились отписками, как это, судя по всему, и произошло в ТЦ «Зимняя вишня». В рейд вместе со специалистами МЧС и прокуратуры отправился корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
«Тотальная проверка»: сумки прокуроров и пожарных инспекторов набиты уведомлениями и предписаниями. В одном из торговых центров Москвы бизнесмены говорят, что проверку ждали: не трудно было догадаться, кто придет. Говорят, что уже в воскресенье, увидев кадры из Кемерова, сами себе устроили инспекцию.
Наталья Кузнецова, управляющая торговым центром: «Это надо контролировать всегда. Допустим, мы сейчас сделали все щеколды, а вдруг завтра что-то сломается?»
Теперь даже сами покупатели обращают внимание на аварийные выходы: не на замке ли они. Но некоторые из них по правилам допустимы: возможна установка магнитных замков. Но при срабатывании сигнализации все магнитные двери должны разблокироваться. Но нарушения встречаются: дверь закрыта рекламным стендом. Или на пути к выходу все забито ящиками с продуктами.
Сергей Шведов, старший помощник прокурора СВАО Москвы: «Ответственные лица за соблюдение пожарной безопасности будут привлечены к административной ответственности. Также иные меры прокурорского реагирования будут применены».
Никто из покупателей, заходя в торговый центр, обычно не ищет глазами план эвакуации и не раздумывает над тем, куда бежать в случае пожара. А как быстро достать ребенка из лабиринта игровой комнаты, если вдруг помещение начал заволакивать дым?
Александр Амелин, сотрудник детского центра: «Если ребенок здесь, мне не нужно ему что-то говорить. Просто беру и разрезаю: это все очень легко разрезается острым ножом».
Звучит, вроде бы убедительно, но как это выглядит на деле? Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Тотальная проверка»: сумки прокуроров и пожарных инспекторов набиты уведомлениями и предписаниями. В одном из торговых центров Москвы бизнесмены говорят, что проверку ждали: не трудно было догадаться, кто придет. Говорят, что уже в воскресенье, увидев кадры из Кемерова, сами себе устроили инспекцию.
Наталья Кузнецова, управляющая торговым центром: «Это надо контролировать всегда. Допустим, мы сейчас сделали все щеколды, а вдруг завтра что-то сломается?»
Теперь даже сами покупатели обращают внимание на аварийные выходы: не на замке ли они. Но некоторые из них по правилам допустимы: возможна установка магнитных замков. Но при срабатывании сигнализации все магнитные двери должны разблокироваться. Но нарушения встречаются: дверь закрыта рекламным стендом. Или на пути к выходу все забито ящиками с продуктами.
Сергей Шведов, старший помощник прокурора СВАО Москвы: «Ответственные лица за соблюдение пожарной безопасности будут привлечены к административной ответственности. Также иные меры прокурорского реагирования будут применены».
Никто из покупателей, заходя в торговый центр, обычно не ищет глазами план эвакуации и не раздумывает над тем, куда бежать в случае пожара. А как быстро достать ребенка из лабиринта игровой комнаты, если вдруг помещение начал заволакивать дым?
Александр Амелин, сотрудник детского центра: «Если ребенок здесь, мне не нужно ему что-то говорить. Просто беру и разрезаю: это все очень легко разрезается острым ножом».
Звучит, вроде бы убедительно, но как это выглядит на деле? Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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