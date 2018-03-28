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    В МЧС напомнили, как вести себя при пожаре в торговом центре. Кемерово, МЧС, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МЧС напомнили, как вести себя при пожаре в торговом центре

    В МЧС напомнили, как вести себя при пожаре в торговом центре

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    В МЧС напомнили, как вести себя при пожаре в торговом центре

    В МЧС напомнили, как вести себя при пожаре в торговом центре

      После трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, МЧС РФ опубликовало инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торгового центра.

      Спасатели опубликовали инструкцию с напоминанием, как следует действовать посетителям торгового центра, в котором начался пожар. Самое главное и одновременно трудновыполнимое: сохранять спокойствие и не паниковать. Позвонить пожарным и покинуть здание согласно плану эвакуации. Но это идеальный вариант.

      Главное, по мнению спасателей, в горящем торговом комплексе не надо идти на верхние этажи, прятаться в удаленных помещениях и пользоваться лифтом: необходимо пробраться к лестнице.

      Преодолевая задымленные участки необходимо задерживать дыхание, а, в идеале, закрыть нос и рот влажной тканью. Двигаясь в толпе, следует прижать согнутые руки к бокам, сжав кулаки и слегка наклонив корпус назад: такое положение позволит сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди.

      Эвакуация через окна самый крайний случай. Если дошло до этого и если высота относительно безопасна, нужно повиснуть на карнизе на вытянутых руках, сократив расстояние до земли, а после приземления постараться перекатиться, чтобы смягчить силу удара.

      Еще одна важная деталь: если в помещении можно дышать, не следует открывать окна: сквозняк усилит тягу и помещение затянет дымом гораздо быстрее.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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      Напомним, страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. По имеющимся данным, пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Ведется расследование.

      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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