«Тоска и горе останутся со всеми»: жители Кемерова прощаются с жертвами пожара

В Кемерове сегодня начались похороны жертв трагедии. Но родственникам большинства погибших предстоит дождаться завершения генетической экспертизы. Пока установлены личности 27 человек.
Этот день объединил всех жителей Кемерова. Огромные очереди у цветочных магазинов. Букеты, игрушки и свечи горожане несут к месту трагедии. У мемориальной площадки погибших провожают в последний путь под звон маленьких колокольчиков. В нескольких храмах идет отпевание, потом похороны. Там собираются не только близкие и друзья семей, но и все соболезнующие. Горе объединяет.
Подруга семьи Агарковых: «Как это можно пережить, когда ты понимаешь, что мимо кроваток пройдешь, а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет? Как здесь можно жить, пережить это? Я не знаю, как они держатся».
Жительница Кемерова: «Скорбь такая, знаете, безутешная. Вечно тоска и горе останутся со всеми».
Истории пострадавших семей на слуху у каждого. Татьяна Дарсалия, учительница, успела вывести из горящего центра дочку и побежала обратно, спасала детей, а себя не уберегла. В семье Агарковых родители лишились разом сына Кости, дочки Маши, бабушки. Сегодня провожали в последний путь и семью 11-летнего Серёжи, родителей и сестру. Сам мальчик чудом остался жив после падения из окна. От огня спасся, получил тяжелейшие травмы, едва вышел из комы. И уже может общаться с бабушкой и тетей. Обо всем, что случилось во время пожара, ему пока не говорят. Главное, чтобы школьник встал на ноги. Все шансы есть.
На больничных койках все еще остаются 11 пациентов. Один из них находится в реанимации, как и Серёжа, серьезно пострадал после падения с высоты. Другие приходят в себя после отравления угарным газом. К каждой палате прикреплены психологи. Ведь многие во время пожара потеряли близких. Михаил Трусов пришел смотреть мультфильм с двумя детьми. А в больнице оказался уже один, без дочек.
Близким погибших помогают соцработники. Сегодня областные власти объявили, что уже готовы выплатить компенсации родственникам. Оформлены комплекты документов для 25 семей.
Пока опознаны тела 27 погибших. И завтра горожане также соберутся на мемориальной площадке, чтобы проститься с жертвами трагедии. Со временем здесь появится сквер памяти. Люди надеются, что больше не увидят на этом месте «Зимнюю вишню», принесшую Кузбассу столько горя.
С виду торговый центр кажется практически невредимым. Внутри все выгорело, оцепление с него не снимают. Специалистов выясняют, насколько здание опасно. С помощью специальных датчиков определят устойчивость конструкций. Потом уже будет принято решение о частичном или полном сносе, передает корреспондент НТВ Влада Копыловская.
Подруга семьи Агарковых: «Как это можно пережить, когда ты понимаешь, что мимо кроваток пройдешь, а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет? Как здесь можно жить, пережить это? Я не знаю, как они держатся».
Жительница Кемерова: «Скорбь такая, знаете, безутешная. Вечно тоска и горе останутся со всеми».
Истории пострадавших семей на слуху у каждого. Татьяна Дарсалия, учительница, успела вывести из горящего центра дочку и побежала обратно, спасала детей, а себя не уберегла. В семье Агарковых родители лишились разом сына Кости, дочки Маши, бабушки. Сегодня провожали в последний путь и семью 11-летнего Серёжи, родителей и сестру. Сам мальчик чудом остался жив после падения из окна. От огня спасся, получил тяжелейшие травмы, едва вышел из комы. И уже может общаться с бабушкой и тетей. Обо всем, что случилось во время пожара, ему пока не говорят. Главное, чтобы школьник встал на ноги. Все шансы есть.
На больничных койках все еще остаются 11 пациентов. Один из них находится в реанимации, как и Серёжа, серьезно пострадал после падения с высоты. Другие приходят в себя после отравления угарным газом. К каждой палате прикреплены психологи. Ведь многие во время пожара потеряли близких. Михаил Трусов пришел смотреть мультфильм с двумя детьми. А в больнице оказался уже один, без дочек.
Близким погибших помогают соцработники. Сегодня областные власти объявили, что уже готовы выплатить компенсации родственникам. Оформлены комплекты документов для 25 семей.
Пока опознаны тела 27 погибших. И завтра горожане также соберутся на мемориальной площадке, чтобы проститься с жертвами трагедии. Со временем здесь появится сквер памяти. Люди надеются, что больше не увидят на этом месте «Зимнюю вишню», принесшую Кузбассу столько горя.
С виду торговый центр кажется практически невредимым. Внутри все выгорело, оцепление с него не снимают. Специалистов выясняют, насколько здание опасно. С помощью специальных датчиков определят устойчивость конструкций. Потом уже будет принято решение о частичном или полном сносе, передает корреспондент НТВ Влада Копыловская.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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