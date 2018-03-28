Потерявший двух дочерей отец рассказал, что творилось в кинозале «Зимней вишни»

Кемеровчанин, потерявший в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» двух дочерей, рассказал о том, как люди спасались из задымленного кинозала.
В день трагедии Михаил Трусов отправился в кино вместе с дочками восьми и четырех лет. Когда начался пожар, зрители оказались заблокированы в зале.
Михаил Трусов: «Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже газ, дым и жарища. Мы решили ждать помощи внутри. Весь зал сидел, ждал помощи. Минут 15 продержались, потом стали терять сознание».
Тогда мужчина решил выбраться из зала через дверь запасного выхода, с которой зрители сорвали замок. По словам Михаила, люди боялись выходить, потому что за дверью уже было невозможно дышать.
Михаил Трусов: «Когда все уже начали сознание терять, я подошел к выходу пожарному. Убрал человека, который ее придерживал, чтобы дым не заходил. Вышел, сделал два шага буквально и упал. Хотел вернуться за детьми, но уже не смог этого сделать».
Свидетель признается, что не знает, как точно ему удалось спастись. Своих детей он потерял.
Михаил Трусов: «Кто-то меня подобрал. Видимо, телефон упал фонариком вверх и меня увидели. Это на уровне чуда, что меня кто-то оттуда вытащил».
По оценкам свидетеля, всего в зале могли находиться от 30 до 40 человек. Вряд ли кто-то еще мог спастись, говорит Михаил.
Михаил Трусов: «Бегали туда-сюда, кричали, пытались пробить стенки. Я там стенку пробивал. В запасной выход при мне никто не выбегал. Я вышел оттуда один, когда уже понял, что здесь мы потеряем сознание все».
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, трагедия унесли жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. Без вести пропавших при пожаре, как сообщили в МЧС, нет. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура.
Ранее появлялись сообщения о том, что двери в кинозал, где показывали мультфильм, были закрыты. Якобы это было сделано в качестве меры против безбилетников.
Михаил Трусов: «Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже газ, дым и жарища. Мы решили ждать помощи внутри. Весь зал сидел, ждал помощи. Минут 15 продержались, потом стали терять сознание».
Тогда мужчина решил выбраться из зала через дверь запасного выхода, с которой зрители сорвали замок. По словам Михаила, люди боялись выходить, потому что за дверью уже было невозможно дышать.
Михаил Трусов: «Когда все уже начали сознание терять, я подошел к выходу пожарному. Убрал человека, который ее придерживал, чтобы дым не заходил. Вышел, сделал два шага буквально и упал. Хотел вернуться за детьми, но уже не смог этого сделать».
Свидетель признается, что не знает, как точно ему удалось спастись. Своих детей он потерял.
Михаил Трусов: «Кто-то меня подобрал. Видимо, телефон упал фонариком вверх и меня увидели. Это на уровне чуда, что меня кто-то оттуда вытащил».
По оценкам свидетеля, всего в зале могли находиться от 30 до 40 человек. Вряд ли кто-то еще мог спастись, говорит Михаил.
Михаил Трусов: «Бегали туда-сюда, кричали, пытались пробить стенки. Я там стенку пробивал. В запасной выход при мне никто не выбегал. Я вышел оттуда один, когда уже понял, что здесь мы потеряем сознание все».
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, трагедия унесли жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. Без вести пропавших при пожаре, как сообщили в МЧС, нет. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура.
Ранее появлялись сообщения о том, что двери в кинозал, где показывали мультфильм, были закрыты. Якобы это было сделано в качестве меры против безбилетников.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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