Песков: люди в Кемерове оправданно задают вопросы

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока окончательных данных по числу погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» нет.
Дмитрий Песков подчеркнул, что точное число погибших станет известно по результатам следствия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия, как вы понимаете, любая информация не может считаться информацией, которая идет от первого источника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам этого следствия».
Также пресс-секретарь президента отметил, что сейчас в Кемерове быстро распространяются слухи.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В городе такое концентрированное горе чувствуется; и естественно, в этой обстановке, очень быстро распространяются слухи, и совершенно оправданно люди задают вопросы».
При этом Песков не стал давать оценку действиям руководства Кемеровской области в ситуации с пожаром и по взаимодействию с жителями.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По некоторым данным, очаг пожара находился в батутной яме. По последним официальным данным, подтвержденным СК, жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Как сообщили сегодня в МЧС, пропавших без вести в результате трагедии нет.
Между тем вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что сейчас власти проверяют сообщения о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников. Согласно этим документам, жертвами пожара могли стать 78 человек, передает РИА Новости.
Владимир Чернов, вице-губернатор Кемеровской области: «Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос».
По делу о пожаре задержаны технический директор ТЦ «Зимняя вишня», управляющая, а также сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Также дело возбуждено в отношении украинского пранкера, известного как Евгений Вольнов. Он глумился над трагедий и распространял слухи о «сотнях погибших» при пожаре.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия, как вы понимаете, любая информация не может считаться информацией, которая идет от первого источника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам этого следствия».
Также пресс-секретарь президента отметил, что сейчас в Кемерове быстро распространяются слухи.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В городе такое концентрированное горе чувствуется; и естественно, в этой обстановке, очень быстро распространяются слухи, и совершенно оправданно люди задают вопросы».
При этом Песков не стал давать оценку действиям руководства Кемеровской области в ситуации с пожаром и по взаимодействию с жителями.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По некоторым данным, очаг пожара находился в батутной яме. По последним официальным данным, подтвержденным СК, жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Как сообщили сегодня в МЧС, пропавших без вести в результате трагедии нет.
Между тем вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что сейчас власти проверяют сообщения о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников. Согласно этим документам, жертвами пожара могли стать 78 человек, передает РИА Новости.
Владимир Чернов, вице-губернатор Кемеровской области: «Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос».
По делу о пожаре задержаны технический директор ТЦ «Зимняя вишня», управляющая, а также сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Также дело возбуждено в отношении украинского пранкера, известного как Евгений Вольнов. Он глумился над трагедий и распространял слухи о «сотнях погибших» при пожаре.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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