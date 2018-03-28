Свидетель: очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме

Следователи допросили инструктора детской площадки сгоревшего в Кемерово
торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».
По словам инструктора детской площадки Сергея Сочинского, «причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка — там был целый пучок кабелей». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме. По словам Сочинского, «дети в яме и никто из персонала точно не курили».
Показания инструктора привел судья Заводского районного суда Кемерово Дмитрий Шандров. Сегодня там избирают меру пресечения для управляющей ТРЦ Надежды Судденок, сообщает «Интерфакс».
Ранее Судденок заявляла, что причиной ЧП мог стать поджог, устроенный подростками «разных национальностей».
Всего по делу о пожаре задержаны и допрошены пятеро подозреваемых — технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
Уголовное дело по факту пожара расследует Главное следственное управление СК. Ранее на YouTube-канале ведомства было опубликовано видео с работой сотрудников внутри сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 — дети. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Показания инструктора привел судья Заводского районного суда Кемерово Дмитрий Шандров. Сегодня там избирают меру пресечения для управляющей ТРЦ Надежды Судденок, сообщает «Интерфакс».
Ранее Судденок заявляла, что причиной ЧП мог стать поджог, устроенный подростками «разных национальностей».
Всего по делу о пожаре задержаны и допрошены пятеро подозреваемых — технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
Уголовное дело по факту пожара расследует Главное следственное управление СК. Ранее на YouTube-канале ведомства было опубликовано видео с работой сотрудников внутри сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 — дети. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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