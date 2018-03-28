СК завел дело на украинского пранкера, глумившегося над трагедией в Кемерове

Уголовное дело возбуждено против пранкера, который рассказывал о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Гражданина Украины Никиту Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов, решили привлечь к ответственности по статье «Возбуждение ненависти или вражды».
Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пранкер вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте Кувикова. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.
Напомним, после трагедии в Кемерове пранкер принялся звонить в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовать готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые стали приносить к ТЦ скорбящие кемеровчане.
Страшная трагедия произошла в Кемерове 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Также при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Накануне по всей стране прошли акции, участники которых почтили память погибших при пожаре и поддержали жителей Кузбасса. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура.
Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пранкер вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте Кувикова. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.
Напомним, после трагедии в Кемерове пранкер принялся звонить в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовать готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые стали приносить к ТЦ скорбящие кемеровчане.
Страшная трагедия произошла в Кемерове 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Также при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Накануне по всей стране прошли акции, участники которых почтили память погибших при пожаре и поддержали жителей Кузбасса. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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