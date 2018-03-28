МЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов заявил о том, что пропавших без вести в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» нет, найдены тела всех 64 жертв этой страшной трагедии.
Владлен Аксенов, замглавы МЧС: «Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем».
Аксенов повторил, что в результате пожара в торговом комплексе погибли 64 человека. 27 из них уже опознаны.
Александр Мамонтов, начальник главного управления МЧС по Кемеровской области: «К настоящему моменту опознаны 27 человек. Запланированы оказание помощи, работа горячей линии, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным».
По словам Мамонтова, четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание случилось на последнем этаже, где находились кинозалы. В воскресенье в этой части ТЦ было много детей. Благодаря следственным мероприятиям удалось установить, что в здании уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник комплекса.
Эта трагедия унесла жизни 64 человек. Более 40 погибших — дети. Сегодня по всей России 28 марта объявлен траур.
Аксенов повторил, что в результате пожара в торговом комплексе погибли 64 человека. 27 из них уже опознаны.
Александр Мамонтов, начальник главного управления МЧС по Кемеровской области: «К настоящему моменту опознаны 27 человек. Запланированы оказание помощи, работа горячей линии, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным».
По словам Мамонтова, четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание случилось на последнем этаже, где находились кинозалы. В воскресенье в этой части ТЦ было много детей. Благодаря следственным мероприятиям удалось установить, что в здании уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник комплекса.
Эта трагедия унесла жизни 64 человек. Более 40 погибших — дети. Сегодня по всей России 28 марта объявлен траур.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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