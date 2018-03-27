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    «Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам. дети и подростки, Кемерово, пожары, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам

    «Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам

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    «Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам

    «Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам

    «Общее горе»: кемеровский поселок скорбит по погибшим в «Зимней вишне» пятиклассникам

      Жертв пожара в Кемерове сегодня вспоминают по всей стране. В храмах проходят панихиды по погибшим. На улицах многих городов появились стихийные мемориалы, куда люди приносят цветы и игрушки. Родным жертв катастрофы приходит множество соболезнований. Корреспондент НТВ побывала в небольшом поселке Трещевский, откуда в воскресенье посмотреть кино в «Зимней вишне» отправился почти целый класс школьников.

      Половина одноклассниц Сергея во время пожара оказалась в кинотеатре. С тех пор от них никаких новостей. И сам Сергей случайно попал в списки пропавших без вести. Вот уже третий день его осаждают сообщениями в соцсетях.

      Сергей Манешкин, ученик 5-го класса: «Все мне пишут, что якобы я погиб. Я пишу, что не погиб, я жив. Мне незнакомый человек отправил мое фото, там причина моей смерти».

      Пятый класс — самый большой и самый дружный в школе. 12 человек. Девчонки и мальчишки общались еще с детсада. И, конечно, Сергей собирался ехать со всеми в кино. Но в последний момент бабушка не отпустила.

      Татьяна Манешкина: «Мне надо было ему на ноги что-то купить, и сердце как чувствовало, наверное. Отпускать его, не отпускать, наверное, сберегла. Сердце подсказало, что не надо пускать его».

      В то страшное воскресенье на автобусе за 50 километров в город отправились восемь ребят в сопровождении пятерых взрослых.

      Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, Трещевский — поселок небольшой: 800 жителей. Понятно, что особых развлечений для детей нет. Так что выезда в областной центр на экскурсию, в кино, дети ждали с предвкушением.

      О пожаре односельчане узнавали из новостей. Одноклассники звонили друг другу. Так Серёжа Манешкин узнал, что одного мальчика увезли из центра еще до пожара. Брат одноклассницы Андрей угодил в больницу с ожогами. До Вики Почанкиной Серёжа так и не дозвонился. Родители рассказывают, что дети в кинотеатре сами пытались набирать номера, пока могли.

      Сергей Черников: «Звонок прозвенел моей супруге на телефон, звонила Почанкина Вика и произнесла: помогите, пожалуйста, мы в пожаре, горим, задыхаемся».

      Сам Сергей Черниковбыл в торговом центре во время пожара, его дочь смотрела в кино мультфильм. Он так и не смог прорваться к ней наверх, звонил детям. Шли длинные гудки, потом пропали и они. Классной руководительницы рядом с ними не оказалась, она гуляла по торговому центру. Сейчас одни ее за это винят, другие защищают.

      В школе, где учились девочки, дни молчания. Ни уголка памяти, ни фото: пока детей не нашли, для учителей они живы. Директор Павел Павлович весь в черном, осунувшийся, отвечает на бесконечные звонки со всей страны. Но говорить ему пока нечего. Очевидно, школа никогда уже не будет прежней. Рыдает все село.

      Мария Зарюта: «Наше горе общее, у меня погибли там племянница, дочка подруги. Мы между собой вообще хорошо общались и с девочками, и с мамами».

      У Марии в кино вместе с классом должна была ехать дочка Лера. Поездка отменилась в последний момент, потому что куртка девочки не высохла после стирки. Лера тогда безумно расстроилась, всегда была не разлей вода с подружками. А теперь ей остались лишь классный альбом и воспоминания.

      У родственников девочек ночью брали ДНК для проведения генетической экспертизы. Но в списках на опознание так и нет ни одного ребенка из Трещевского. Родители ждут, и весь поселок с ними.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.


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