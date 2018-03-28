Сложно найти выход: пожарные инспекторы проверили крупнейший ТЦ Ленобласти

Сегодня представители МЧС и прокуратуры в рамках тотальной поверки торговых центров инспектировали один из самых крупных комплексов Ленинградской области. «Мега Парнас» — это 130 тысяч квадратных метров, почти 160 магазинов и сотни тысяч посетителей в неделю.

Крупные ТЦ Ленобласти будут проверять до 9 апреля по поручению прокуратуры. Первый вопрос к управляющему торговым центром во Всеволожском районе был, почему двери экстренного выхода закрыты пластиковыми стяжками. Ответ оказался простым: двери не заперты, а опечатаны. Пластиковая стяжка легко рвется в случае необходимости, ответил спасателям управляющий Сергей Аристархов.



В пиковые часы в «Меге» одновременно могут находиться почти 5 тысяч человек. Многие приходят с детьми, поэтому детская комната — первая в проверке. Как и во всем комплексе здесь очень много изделий из пластика. Поэтому сегодня вечером проверяющие будут просто обременены документами.



Денис Куцобин, государственный инспектор по пожарному надзору ГО и ЧС Ленинградской области: «В ходе проверки запрашиваются документы, сертификаты на отделку. Изучая эти документы, мы может подтвердить, соответствует ли данная отделка требованиям пожарной безопасности».



В торговом комплексе площадью более 100 тысяч квадратных метров — 19 пожарных выходов, 26 тысяч датчиков, улавливающих дым, 11 тысяч устройств, распыляющих воду. Это европейские стандарты, они жестче, чем российские.



Но уже в самом начале проверки специалисты отметили один неприятный момент. Он связан с маркетинговой политикой компании. Покупатель идет по комплексу зигзагообразно, а в случае ЧП любой человек автоматически бежит кратчайшим путем. В этом случае совсем не до знаменитых стрелочек на полу, отметил прокурор Всеволожска Дмитрий Кайнов.



Руководство компании заявило, что подумает над этим вопросом, а также сообщило одну неприятную новость для автомобилистов. В случае ЧП подземный паркинг блокируется, воспользоваться машиной не удастся.



Итоги проверки станут известны через неделю. Но зато сегодня все убедились: то, что должно открываться, не заблокировано, а что должно звучать шумит очень громко, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.