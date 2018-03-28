Билетерша спасла более 150 человек из кинозала горящего кемеровского ТЦ

Охранник кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Антюшин, который, по версии следствия, отключил сигнализацию, заявил, что система оповещения в торговом комплексе была неисправна и раньше периодически не работала.
Антюшин арестован по решению Заводского суда города Кемерова. Люди, которым удалось покинуть «Зимнюю вишню» в самом начале пожара, рассказали о происходившем в здании. О том, что этот торговый комплекс — настоящий лабиринт, говорят его бывшие работники. Продавец детского магазина Светлана Лаврова признала, что заплутать в помещении ничего не стоило, особенно когда все вокруг в дыму.
Светлана Лаврова, продавец: «Ну, дети, которые были в первый раз, они могли просто заблудиться, там все запутано. Из одного кинотеатра выходишь, идешь вдоль туалета, из детской комнаты тоже через коридор».
Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, при этом запасные выходы запирали.
Светлана Лаврова: «Чтобы дети не ходили, не бегали там, двери запирались. На первом этаже охрана была, у них были ключи».
Из кинотеатра и игровой зоны, расположенных на четвертом этаже, выход вообще был только один. После воскресного киносеанса у Максима Павлова остались 3D-очки и воспоминания о бесконечном людском потоке.
Максим Павлов, посетитель кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»: «По коридору была очень нехорошая толкучка. Это сравнимо с метро в час пик. Когда тебя несет, ты не смотришь ни налево, ни направо».
По словам Максима Павлова, его с супругой и еще полторы сотни тех, кто был в первом кинозале, спасла не система оповещения, а билетерша, вовремя объявившая о пожаре.
Максим Павлов: «Никакого оповещения, ни светового, ни звукового — ничего. Нас спасла женщина-билетерша, которая нас всех предупредила».
Трудовая вахта пожарных длится уже третьи сутки. Они работают посменно и круглосуточно, с редкими перерывами на сон. Спасательная операция завершена, но разбор завалов продолжается.
Как персоналу самого ТЦ «Зимняя вишня», так и продавцам торговых секций обещают помочь с трудоустройством. Такое поручение областные власти дали центрам занятости. Судьбу здания решат только после того, как удастся определить состояние несущих конструкций.
Светлана Лаврова, продавец: «Ну, дети, которые были в первый раз, они могли просто заблудиться, там все запутано. Из одного кинотеатра выходишь, идешь вдоль туалета, из детской комнаты тоже через коридор».
Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, при этом запасные выходы запирали.
Светлана Лаврова: «Чтобы дети не ходили, не бегали там, двери запирались. На первом этаже охрана была, у них были ключи».
Из кинотеатра и игровой зоны, расположенных на четвертом этаже, выход вообще был только один. После воскресного киносеанса у Максима Павлова остались 3D-очки и воспоминания о бесконечном людском потоке.
Максим Павлов, посетитель кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»: «По коридору была очень нехорошая толкучка. Это сравнимо с метро в час пик. Когда тебя несет, ты не смотришь ни налево, ни направо».
По словам Максима Павлова, его с супругой и еще полторы сотни тех, кто был в первом кинозале, спасла не система оповещения, а билетерша, вовремя объявившая о пожаре.
Максим Павлов: «Никакого оповещения, ни светового, ни звукового — ничего. Нас спасла женщина-билетерша, которая нас всех предупредила».
Трудовая вахта пожарных длится уже третьи сутки. Они работают посменно и круглосуточно, с редкими перерывами на сон. Спасательная операция завершена, но разбор завалов продолжается.
Как персоналу самого ТЦ «Зимняя вишня», так и продавцам торговых секций обещают помочь с трудоустройством. Такое поручение областные власти дали центрам занятости. Судьбу здания решат только после того, как удастся определить состояние несущих конструкций.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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