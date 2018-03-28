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    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях. Кемерово, пожары, Следственный комитет, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

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    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

      Сегодня появились новые данные об отключенной, как заявлялось ранее, пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Эти сведения еще предстоит проверить следователям. Своими впечатлениями впервые поделились сегодня те, кто в числе первых спасал посетителей комплекса, а потом несколько суток участвовал в тушении и разборе завалов.

      За два десятилетия в послужном списке Игоря Сорокина уже более тысячи пожаров. Начальник пожарной части навсегда запомнит, как горела «Зимняя вишня». К пылающему торговому центру он прибыл одним из первых.

      Игорь Сорокин, начальник пожарной части №1 г. Кемерова: «Самое страшное было, что внутри находились дети. Было очень плотное задымление, была очень высокая температура».

      Поднимаясь по лестнице, Сорокин увидел посетительницу центра, которая задыхалась от дыма.

      Игорь Сорокин: «Увидел женщину на корточках. Надели на нее спасательное устройство и вывели».

      Буквально через десять метров раздались крики женщины, которая застряла в лифте.

      Игорь Сорокин: «Разбил стекло лифта, вывел на лестничный марш, вывел по лестнице».

      Трудовая вахта пожарных длится уже третьи сутки посменно и круглосуточно, с редкими перерывами на сон. Спасательная операция завершена, но разбор завалов продолжается.

      Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, один из главных вопросов сегодня касается отключенной пожарной сигнализации. Отец охранника, которого в этом обвиняют, в интервью телеканалу RT заявил, что его сын невиновен.

      Игорь Антюшин, отец охранника: «Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается».

      Само частное охранное предприятие «Центр защиты» сегодня на замке. Посетители и журналисты наталкиваются на закрытые двери. Всем работникам сгоревшей «Зимней вишни», как персоналу самого торгового центра, так и продавцам торговых секции, обещают помочь с трудоустройством. Такое поручение областные власти дали центрам занятости.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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