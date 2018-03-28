Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях

Сегодня появились новые данные об отключенной, как заявлялось ранее, пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Эти сведения еще предстоит проверить следователям. Своими впечатлениями впервые поделились сегодня те, кто в числе первых спасал посетителей комплекса, а потом несколько суток участвовал в тушении и разборе завалов.
За два десятилетия в послужном списке Игоря Сорокина уже более тысячи пожаров. Начальник пожарной части навсегда запомнит, как горела «Зимняя вишня». К пылающему торговому центру он прибыл одним из первых.
Игорь Сорокин, начальник пожарной части №1 г. Кемерова: «Самое страшное было, что внутри находились дети. Было очень плотное задымление, была очень высокая температура».
Поднимаясь по лестнице, Сорокин увидел посетительницу центра, которая задыхалась от дыма.
Игорь Сорокин: «Увидел женщину на корточках. Надели на нее спасательное устройство и вывели».
Буквально через десять метров раздались крики женщины, которая застряла в лифте.
Игорь Сорокин: «Разбил стекло лифта, вывел на лестничный марш, вывел по лестнице».
Трудовая вахта пожарных длится уже третьи сутки посменно и круглосуточно, с редкими перерывами на сон. Спасательная операция завершена, но разбор завалов продолжается.
Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, один из главных вопросов сегодня касается отключенной пожарной сигнализации. Отец охранника, которого в этом обвиняют, в интервью телеканалу RT заявил, что его сын невиновен.
Игорь Антюшин, отец охранника: «Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается».
Само частное охранное предприятие «Центр защиты» сегодня на замке. Посетители и журналисты наталкиваются на закрытые двери. Всем работникам сгоревшей «Зимней вишни», как персоналу самого торгового центра, так и продавцам торговых секции, обещают помочь с трудоустройством. Такое поручение областные власти дали центрам занятости.
Игорь Сорокин, начальник пожарной части №1 г. Кемерова: «Самое страшное было, что внутри находились дети. Было очень плотное задымление, была очень высокая температура».
Поднимаясь по лестнице, Сорокин увидел посетительницу центра, которая задыхалась от дыма.
Игорь Сорокин: «Увидел женщину на корточках. Надели на нее спасательное устройство и вывели».
Буквально через десять метров раздались крики женщины, которая застряла в лифте.
Игорь Сорокин: «Разбил стекло лифта, вывел на лестничный марш, вывел по лестнице».
Трудовая вахта пожарных длится уже третьи сутки посменно и круглосуточно, с редкими перерывами на сон. Спасательная операция завершена, но разбор завалов продолжается.
Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, один из главных вопросов сегодня касается отключенной пожарной сигнализации. Отец охранника, которого в этом обвиняют, в интервью телеканалу RT заявил, что его сын невиновен.
Игорь Антюшин, отец охранника: «Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается».
Само частное охранное предприятие «Центр защиты» сегодня на замке. Посетители и журналисты наталкиваются на закрытые двери. Всем работникам сгоревшей «Зимней вишни», как персоналу самого торгового центра, так и продавцам торговых секции, обещают помочь с трудоустройством. Такое поручение областные власти дали центрам занятости.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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