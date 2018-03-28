Лондон счел электронную презентацию «доказательством» вины РФ в деле Скрипаля

Крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением назвали в российском МИД презентацию Лондоном доказательств о якобы причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. В распоряжении журналистов оказались документы с закрытого брифинга в британском посольстве в Москве. Как выяснилось, несколько ничего не значащих слайдов стали поводом к новой антироссийской истерии и решению двух десятков стран выслать наших дипломатов.
Оказавшаяся в распоряжении «Коммерсанта» электронная презентация по делу Скрипаля — это пять слайдов, главная суть которых — уже много раз озвученные Лондоном обвинения. Правда, согласно этим картинкам из категории «с высокой долей вероятности причастности» к химатаке в Солсбери Россия уже перенесена в категорию «виновные без малейшего сомнения». Риторика документа соответствующая.
Именно эти слайды и показывали иностранным послам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, то есть всего за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов. В презентации представлена хронология инцидента, сплошные обвинения и ни строчки про доказательства. Фактически нет никакой новой информации, повторяется все, что говорил официальный Лондон раньше, только тезисы еще более агрессивные и безапелляционные.
Лори Бристоу, посол Великобритании в России: «Нет никаких сомнений в том, что в качестве оружия, использованного при покушении, было применено боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия группы „Новичок“. Это подтвердили специалисты, наши специалисты. В настоящее время делегация Организации по запрещению химического оружия находится в Великобритании с целью проведения независимого анализа. Также нет никаких сомнений, что „Новичок“ был произведен в России российскими государственными структурами».
И хотя Организация по запрещению химического оружия пока только работает в Великобритании, не делая поспешных выводов, британский посол уже «не сомневается» в том, что отравляющее вещество сделали в России. И это несмотря на многочисленные заявления самых разных экспертов о том, что синтезировать «Новичок» могли где угодно.
Как передает корреспондент Александр Коневич, минутный видеоролик, специально подготовленный британским МИДом, тоже полон обвинений в адрес России. С помощью простейшей графики и громких фраз авторы объясняют, как Россия дезинформирует весь мир.
Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что именно эта презентация склонила союзников Великобритании присоединиться к санкциям против российских дипломатов. Впрочем, вряд ли дело в пяти слайдах, ведь никакими секретными материалами здесь и не пахнет. Старые тезисы, скорее, предлог для новых мер, которые, правда, со стороны некоторых зарубежных государств, официально поддерживающих позицию Лондона, на деле выглядят чисто техническими.
К примеру, глава бельгийского правительства (а королевство накануне приняло решение выслать одного российского дипломата) заявил, что заинтересован в развитии отношений с Россией, какими бы якобы убедительными не были чисто английские выводы.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с Россией».
На публикацию презентации уже отреагировали в российско МИДе. Мария Захарова назвала действия Лондона «крупнейшей манипуляцией мировым общественным сознанием».
Именно эти слайды и показывали иностранным послам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, то есть всего за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов. В презентации представлена хронология инцидента, сплошные обвинения и ни строчки про доказательства. Фактически нет никакой новой информации, повторяется все, что говорил официальный Лондон раньше, только тезисы еще более агрессивные и безапелляционные.
Лори Бристоу, посол Великобритании в России: «Нет никаких сомнений в том, что в качестве оружия, использованного при покушении, было применено боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия группы „Новичок“. Это подтвердили специалисты, наши специалисты. В настоящее время делегация Организации по запрещению химического оружия находится в Великобритании с целью проведения независимого анализа. Также нет никаких сомнений, что „Новичок“ был произведен в России российскими государственными структурами».
И хотя Организация по запрещению химического оружия пока только работает в Великобритании, не делая поспешных выводов, британский посол уже «не сомневается» в том, что отравляющее вещество сделали в России. И это несмотря на многочисленные заявления самых разных экспертов о том, что синтезировать «Новичок» могли где угодно.
Как передает корреспондент Александр Коневич, минутный видеоролик, специально подготовленный британским МИДом, тоже полон обвинений в адрес России. С помощью простейшей графики и громких фраз авторы объясняют, как Россия дезинформирует весь мир.
Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что именно эта презентация склонила союзников Великобритании присоединиться к санкциям против российских дипломатов. Впрочем, вряд ли дело в пяти слайдах, ведь никакими секретными материалами здесь и не пахнет. Старые тезисы, скорее, предлог для новых мер, которые, правда, со стороны некоторых зарубежных государств, официально поддерживающих позицию Лондона, на деле выглядят чисто техническими.
К примеру, глава бельгийского правительства (а королевство накануне приняло решение выслать одного российского дипломата) заявил, что заинтересован в развитии отношений с Россией, какими бы якобы убедительными не были чисто английские выводы.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с Россией».
На публикацию презентации уже отреагировали в российско МИДе. Мария Захарова назвала действия Лондона «крупнейшей манипуляцией мировым общественным сознанием».
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