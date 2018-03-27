В МИД РФ высмеяли «секретные материалы» с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

Газета «Коммерсант» получила материалы, на основании которых многие западные страны возложили на Россию ответственность за отравление британского шпиона Сергея Скрипаля. В МИД РФ эти документы признали крупнейшим провалом Лондона.
Ранее официальный представитель МИД РФ в интервью НТВ заявила, что ни российские дипломаты, ни журналисты не смогли получить некую распечатку, которую Лондон распространил среди посольств зарубежных государств на территории России. Именно на эту распечатку ссылался посол США в России Джон Хантсман, обвиняя Москву в причастности к делу Скрипаля.
Однако газете «Коммерсант» все же удалось получить доступ к этому документу. Издание отмечает, что «в основном презентация повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона». Например, Россию называют причастной к отравлению потому, что она не может доказать обратного, при этом у нее якобы был мотив, а также технологии создания отравляющего вещества «Новичок». «Коммерсант» подчеркивает, что в докладе Россия признаётся «виновной без малейшего сомнения», в то время как раньше ее в Лондоне называли причастной к инциденту «с высокой долей вероятности».
Публикацию «секретных материалов», на основании которых высылали российских дипломатов, прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке».
Вечером 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Москву и объявила о высылке более 20 российских дипломатов. Ее примеру последовали США и многие другие западные страны. При этом каких-то доказательств о причастности России к этому делу не приводилось.
Однако газете «Коммерсант» все же удалось получить доступ к этому документу. Издание отмечает, что «в основном презентация повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона». Например, Россию называют причастной к отравлению потому, что она не может доказать обратного, при этом у нее якобы был мотив, а также технологии создания отравляющего вещества «Новичок». «Коммерсант» подчеркивает, что в докладе Россия признаётся «виновной без малейшего сомнения», в то время как раньше ее в Лондоне называли причастной к инциденту «с высокой долей вероятности».
Публикацию «секретных материалов», на основании которых высылали российских дипломатов, прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке».
Ну вот и всё! «Коммерсант» раздобыл те самые секретные материалы , на основании которых США и страны ЕС приняли решение…Опубликовано Марией Захаровой 27 марта 2018 г.
Вечером 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Москву и объявила о высылке более 20 российских дипломатов. Ее примеру последовали США и многие другие западные страны. При этом каких-то доказательств о причастности России к этому делу не приводилось.
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