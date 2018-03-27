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    Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля. Великобритания, дипломатия, МИД РФ, отравление, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

    Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

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    Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

    Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

    Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

      Сегодня посол США в России Джон Хантсман рассказал журналистам о некой распечатке, якобы доказывающей причастность России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Однако ни журналисты, ни дипломаты получить эту распечатку не смогли, заявила в эфире НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

      Захарова отметила, что распечатку, по словам Хантсмана, Лондон распространил среди посольств зарубежных государств на территории Российской Федерации, в частности, аккредитованных в Москве.

      Мария Захарова: «Эта самая распечатка, некий документ, некий список объяснений Лондона того, что произошло в Солсбери, в СМИ так и не попала. Журналисты пытались ее достать, пытались достать ее и мы, направив соответствующие просьбы нашим американским и британским коллегам, но в ответ мы получили ноль информации».

      По словам Захаровой, эти самые «доказательства», которые якобы имеются в распоряжении американского посольства, не известны ни российскому МИД, ни журналистам.

      Она отметила, что это говорит также о том, что позиция между так называемыми союзниками абсолютно несогласованная и у них все «делается в спешке».

      Подробности — в видеоматериале.

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