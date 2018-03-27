Захарова: Москва не смогла получить «распечатку» о «причастности» РФ к делу Скрипаля

Сегодня посол США в России Джон Хантсман рассказал журналистам о некой распечатке, якобы доказывающей причастность России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Однако ни журналисты, ни дипломаты получить эту распечатку не смогли, заявила в эфире НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что распечатку, по словам Хантсмана, Лондон распространил среди посольств зарубежных государств на территории Российской Федерации, в частности, аккредитованных в Москве.
Мария Захарова: «Эта самая распечатка, некий документ, некий список объяснений Лондона того, что произошло в Солсбери, в СМИ так и не попала. Журналисты пытались ее достать, пытались достать ее и мы, направив соответствующие просьбы нашим американским и британским коллегам, но в ответ мы получили ноль информации».
По словам Захаровой, эти самые «доказательства», которые якобы имеются в распоряжении американского посольства, не известны ни российскому МИД, ни журналистам.
Она отметила, что это говорит также о том, что позиция между так называемыми союзниками абсолютно несогласованная и у них все «делается в спешке».
Подробности — в видеоматериале.
Мария Захарова: «Эта самая распечатка, некий документ, некий список объяснений Лондона того, что произошло в Солсбери, в СМИ так и не попала. Журналисты пытались ее достать, пытались достать ее и мы, направив соответствующие просьбы нашим американским и британским коллегам, но в ответ мы получили ноль информации».
По словам Захаровой, эти самые «доказательства», которые якобы имеются в распоряжении американского посольства, не известны ни российскому МИД, ни журналистам.
Она отметила, что это говорит также о том, что позиция между так называемыми союзниками абсолютно несогласованная и у них все «делается в спешке».
Подробности — в видеоматериале.
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