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    Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию

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    • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov
    Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию

    Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию

    Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию
  • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov

    • Высылка российских дипломатов западными странами — это продолжение курса на русофобию. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

    Мария Захарова: «Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается».

    При этом она заявила, что от Великобритании до сих пор не поступило никакой информации по инциденту в Солсбери, передает ТАСС.

    Мария Захарова: «Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу».

    Также она сообщила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

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    Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Тем не менее США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС вслед за Великобританией решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов.

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