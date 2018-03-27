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    НАТО сокращает миссию РФ при альянсе на 10 человек

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    НАТО сокращает миссию РФ при альянсе на 10 человек

    НАТО сокращает миссию РФ при альянсе на 10 человек

    Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на 10 человек — с 30 до 20 сотрудников.

    Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО, а еще три запроса на аккредитацию от России будут отклонены.

    По словам Столтенберга, решение принято «в связи с отсутствием ответа Москвы по делу Скрипаля».

    Генсек альянса также напомнил, что о высылке российских дипломатов объявили уже 25 стран — членов НАТО. Он отметил, что «Россия недооценивала готовность НАТО к единой реакции на ее действия».

    При этом Столтенберг подчеркнул, что высылка российских сотрудников не означает прекращения диалога с Москвой.

    Йенс Столтенберг: «Это не меняет политики по отношению к России. НАТО по-прежнему остается приверженным политике двойного подхода — сильный военный потенциал и открытость к диалогу, включая подготовку к следующему Совету Россия — НАТО».

    Вслед за Великобританией решение об отзыве российских дипломатов приняли 18 из 28 стран ЕС, США, Канада, Австралия, Украина, Норвегия, Албания, Македония. Сегодня о выдворении троих дипломатов из РФ объявила Молдавия.

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил союзников за то, что те не побоялись риска «навлечь на себя возмездие со стороны Кремля».

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