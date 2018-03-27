Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    Цукерберг отказался ехать в британский парламент на заседание по утечке из Facebook

    комментировать

    Цукерберг отказался ехать в британский парламент на заседание по утечке из Facebook

    Цукерберг отказался ехать в британский парламент на заседание по утечке из Facebook

    Основатель Facebook Марк Цукерберг ответил отказом на запрос профильного комитета британского парламента, который пригласил его дать объяснения по делу о компании Cambridge Analytica, которая использовала данные пользователей соцсети с целью вмешательства в выборы.

    По данным газеты Independent, вместо себя Цукерберг намерен отправить в Лондон одного из своих заместителей: технического директора Facebook Майка Шрепфера или главу отдела производства Криса Кокса.

    Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз в ответ на это отметил, что парламентарии будут рады заслушать и заместителя Цукерберга, однако рассчитывают побеседовать лично с главой Facebook хотя бы по видеосвязи.

    Дамиан Коллинз: «Мы, однако, хотели бы услышать разъяснения и от господина Цукерберга. Если он сможет это сделать, то мы бы хотели поговорить с ним лично или посредством видеосвязи, если ему так будет удобнее».

    Расследование в отношении Cambridge Analytica ведут сразу несколько стран. Компанию подозревают в том, что она незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети и использовала их, чтобы навязывать людям пропагандистскую рекламу, агитируя голосовать за определенных кандидатов, в том числе в ходе выборов президента США.

    Цукерберг уже признал существование проблемы с Cambridge Analytica, пообещал не допустить повторения ситуации и извинился перед пользователями.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru