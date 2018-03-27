Цукерберг отказался ехать в британский парламент на заседание по утечке из Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг ответил отказом на запрос профильного комитета британского парламента, который пригласил его дать объяснения по делу о компании Cambridge Analytica, которая использовала данные пользователей соцсети с целью вмешательства в выборы.
По данным газеты Independent, вместо себя Цукерберг намерен отправить в Лондон одного из своих заместителей: технического директора Facebook Майка Шрепфера или главу отдела производства Криса Кокса.
Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз в ответ на это отметил, что парламентарии будут рады заслушать и заместителя Цукерберга, однако рассчитывают побеседовать лично с главой Facebook хотя бы по видеосвязи.
Дамиан Коллинз: «Мы, однако, хотели бы услышать разъяснения и от господина Цукерберга. Если он сможет это сделать, то мы бы хотели поговорить с ним лично или посредством видеосвязи, если ему так будет удобнее».
Расследование в отношении Cambridge Analytica ведут сразу несколько стран. Компанию подозревают в том, что она незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети и использовала их, чтобы навязывать людям пропагандистскую рекламу, агитируя голосовать за определенных кандидатов, в том числе в ходе выборов президента США.
Цукерберг уже признал существование проблемы с Cambridge Analytica, пообещал не допустить повторения ситуации и извинился перед пользователями.
Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз в ответ на это отметил, что парламентарии будут рады заслушать и заместителя Цукерберга, однако рассчитывают побеседовать лично с главой Facebook хотя бы по видеосвязи.
Дамиан Коллинз: «Мы, однако, хотели бы услышать разъяснения и от господина Цукерберга. Если он сможет это сделать, то мы бы хотели поговорить с ним лично или посредством видеосвязи, если ему так будет удобнее».
Расследование в отношении Cambridge Analytica ведут сразу несколько стран. Компанию подозревают в том, что она незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети и использовала их, чтобы навязывать людям пропагандистскую рекламу, агитируя голосовать за определенных кандидатов, в том числе в ходе выборов президента США.
Цукерберг уже признал существование проблемы с Cambridge Analytica, пообещал не допустить повторения ситуации и извинился перед пользователями.
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