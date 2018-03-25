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    Цукерберг на страницах британских газет извинился за утечку данных из Facebook

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    • Фото: @Richard_GJS / twitter.com
    Цукерберг на страницах британских газет извинился за утечку данных из Facebook

    Цукерберг на страницах британских газет извинился за утечку данных из Facebook

    Цукерберг на страницах британских газет извинился за утечку данных из Facebook
  • Фото: @Richard_GJS / twitter.com

    • В воскресных выпусках крупнейших британских газет появилось объявление основателя Facebook Марка Цукерберга, в котором тот извиняется за скандал с фирмой Cambridge Analytica, которая использовала данные пользователей соцсети с целью влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе в США.

    Объявление, занимающее целую страницу, появилось в воскресных выпусках газет Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express и Observer. Текст под заголовком «Мы обязаны защищать ваши данные. Если мы не можем этого сделать, мы их не заслуживаем», подписан Цукербергом.

    В объявлении основатель Facebook пишет о приложении с психологическими тестами, посредством которого «в 2014 году утекли данные соцсети о нескольких миллионах человек».

    Марк Цукерберг: «Это злоупотребление доверием, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы делаем все, чтобы подобное не повторилось вновь».

    Цукерберг в очередной раз повторил, что Facebook изменила правила, поэтому теперь подобные утечки невозможны.

    Марк Цукерберг: «Мы также изучаем каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, до внесения правок в правила. Мы не исключаем, что они есть, и когда мы их найдем, они будут запрещены, а все, кто мог пострадать от их действий, будут оповещены».

    Комментировать обвинения в том, что Cambridge Analytica, используя данные Facebook, вмешалась в ход выборов президента США, Цукерберг не стал.


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