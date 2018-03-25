Цукерберг на страницах британских газет извинился за утечку данных из Facebook

В воскресных выпусках крупнейших британских газет появилось объявление основателя Facebook Марка Цукерберга, в котором тот извиняется за скандал с фирмой Cambridge Analytica, которая использовала данные пользователей соцсети с целью влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе в США.
Объявление, занимающее целую страницу, появилось в воскресных выпусках газет Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express и Observer. Текст под заголовком «Мы обязаны защищать ваши данные. Если мы не можем этого сделать, мы их не заслуживаем», подписан Цукербергом.
В объявлении основатель Facebook пишет о приложении с психологическими тестами, посредством которого «в 2014 году утекли данные соцсети о нескольких миллионах человек».
Марк Цукерберг: «Это злоупотребление доверием, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы делаем все, чтобы подобное не повторилось вновь».
Цукерберг в очередной раз повторил, что Facebook изменила правила, поэтому теперь подобные утечки невозможны.
Марк Цукерберг: «Мы также изучаем каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, до внесения правок в правила. Мы не исключаем, что они есть, и когда мы их найдем, они будут запрещены, а все, кто мог пострадать от их действий, будут оповещены».
Комментировать обвинения в том, что Cambridge Analytica, используя данные Facebook, вмешалась в ход выборов президента США, Цукерберг не стал.
В объявлении основатель Facebook пишет о приложении с психологическими тестами, посредством которого «в 2014 году утекли данные соцсети о нескольких миллионах человек».
Марк Цукерберг: «Это злоупотребление доверием, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы делаем все, чтобы подобное не повторилось вновь».
Цукерберг в очередной раз повторил, что Facebook изменила правила, поэтому теперь подобные утечки невозможны.
Марк Цукерберг: «Мы также изучаем каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, до внесения правок в правила. Мы не исключаем, что они есть, и когда мы их найдем, они будут запрещены, а все, кто мог пострадать от их действий, будут оповещены».
Комментировать обвинения в том, что Cambridge Analytica, используя данные Facebook, вмешалась в ход выборов президента США, Цукерберг не стал.
The data-harvesting scandal is sending Facebook shares tumbling and its staff to the exit https://t.co/RlcACbkxC4— The Sunday Times (@thesundaytimes) March 25, 2018
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