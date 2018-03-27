Память погибших при пожаре в Кемерове почтили в школе №1 в Беслане

Трагедию в Кемерове по всей стране восприняли как личную. Владивосток, Рязанская и Калужская области, республика Ингушетия объявили трехдневный траур в память о погибших в «Зимней вишне». В десятках городов отменены торжественные мероприятия, люди приходят к стихийным мемориалам.
В Беслане жители провели акцию памяти в школе №1, где в 2004 году в результате теракта тоже погибли дети. В спортзале, где 14 лет назад удерживали школьников, свечами выложили фразу «Кемерово скорбим». Среди тех, кто пришел почтить память погибших, были «матери Беслана» и бывшие заложники.
В Москве к представительству Кемеровской области первые цветы принесли накануне еще затемно, когда появились только первые данные о жертвах. Днем у входа в здание уже лежали сотни цветов и игрушек. В постпредстве открыта книга соболезнований.
Свои соболезнования семьям погибших выразили и лидеры других стран, и простые граждане. Цветы появились у посольства нашей страны в Минске, букеты к российскому диппредставительству принесли киевляне. В Московском патриархате сообщили, что сегодня во всех храмах по погибшим пройдут заупокойные службы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара сняла камера видеонаблюдения ТЦ.
В Москве к представительству Кемеровской области первые цветы принесли накануне еще затемно, когда появились только первые данные о жертвах. Днем у входа в здание уже лежали сотни цветов и игрушек. В постпредстве открыта книга соболезнований.
Свои соболезнования семьям погибших выразили и лидеры других стран, и простые граждане. Цветы появились у посольства нашей страны в Минске, букеты к российскому диппредставительству принесли киевляне. В Московском патриархате сообщили, что сегодня во всех храмах по погибшим пройдут заупокойные службы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара сняла камера видеонаблюдения ТЦ.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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