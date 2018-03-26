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    ФАС отказалась от претензий к Внуково по делу о дискриминации таксистов

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    ФАС отказалась от претензий к Внуково по делу о дискриминации таксистов

    ФАС отказалась от претензий к Внуково по делу о дискриминации таксистов

    Федеральная антимонопольная служба не будет открывать дело против аэропорта Внуково в рамках разбирательств по допуску таксомоторных парков на первую линию.

    В службе пояснили ТАСС, что Внуково «исполняет выданные ему поведенческие требования по организации доступа такси», поэтому на данном этапе антимонопольное дело возбуждено не будет, но мониторинг будет продолжен.

    Руководство аэропорта Внуково в свою очередь обязалось «продолжить работу по созданию отдельной специальной стоянки для таксомоторных средств в непосредственной близости от привокзальной площади».

    смотретьФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов
    ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов
    В конце 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев предупредил столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково о «жесточайших» штрафах, указав на то, что максимально близко к терминалам там допускают лишь избранные службы такси.

    В середине марта Артемьев обвинил аэропорты в профанации договоренностей, после чего ФАС открыла дела в отношении Домодедово и Шереметьево.

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