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    ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов

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    ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов

    ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов

    ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов

      Федеральная антимонопольная служба открыла дело против московского аэропорта Домодедово. Воздушную гавань обвиняют в том, что она обижает таксистов.

      Глава ФАС Игорь Артемьев предупредил столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково о «жесточайших» штрафах еще в конце 2017 года, указав на то, что не всех таксистов там допускают до первой линии, то есть максимально близко к терминалу.

      На прошлой неделе Артемьев сообщил: то, как отреагировали аэропорты, — это профанация договоренностей, которые были достигнуты. Первое дело завели против аэропорта Домодедово. По остальным решения пока не приняты, но в ФАС говорят, что они «в процессе».

      В Домодедово заявили, что ждут от службы официальных документов, и добавляют, что всегда выступали за конкуренцию и соблюдение законов.

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