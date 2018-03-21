ФАС открыла дело против аэропорта Домодедово за дискриминацию таксистов

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против московского аэропорта Домодедово. Воздушную гавань обвиняют в том, что она обижает таксистов.
Глава ФАС Игорь Артемьев предупредил столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково о «жесточайших» штрафах еще в конце 2017 года, указав на то, что не всех таксистов там допускают до первой линии, то есть максимально близко к терминалу.
На прошлой неделе Артемьев сообщил: то, как отреагировали аэропорты, — это профанация договоренностей, которые были достигнуты. Первое дело завели против аэропорта Домодедово. По остальным решения пока не приняты, но в ФАС говорят, что они «в процессе».
В Домодедово заявили, что ждут от службы официальных документов, и добавляют, что всегда выступали за конкуренцию и соблюдение законов.
На прошлой неделе Артемьев сообщил: то, как отреагировали аэропорты, — это профанация договоренностей, которые были достигнуты. Первое дело завели против аэропорта Домодедово. По остальным решения пока не приняты, но в ФАС говорят, что они «в процессе».
В Домодедово заявили, что ждут от службы официальных документов, и добавляют, что всегда выступали за конкуренцию и соблюдение законов.
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