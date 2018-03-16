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    ФАС готовит дела против московских аэропортов. аэропорты, деловые новости, такси, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС готовит дела против московских аэропортов

    ФАС готовит дела против московских аэропортов

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    ФАС готовит дела против московских аэропортов

    ФАС готовит дела против московских аэропортов

      Федеральная антимонопольная служба решила возбудить дела против трех московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Антимонопольщики считают, что они мешают конкуренции среди таксистов.

      Дело в том, что большинство прибывающих таксистов стремятся заехать на первую линию, максимально близко к входу или выходу из аэропорта. Но пускают туда, как считают в ФАС, далеко не всех.

      Главным образом допуск получают такси компаний-партнеров, например, Gett — у Домодедово или «Яндекс-такси» — у Шереметьево. В конце декабря антимонопольщики уже грозили за это столичным аэропортам жесточайшими штрафами.

      Но, по словам главы ФАС Игоря Артемьева, работа, которую проделали аэровокзалы, — это профанация. Как выразился Артемьев, «почти все подсовывают дохлую свинью». Потому сейчас, по его словам, ведомство фактически находится в стадии возбуждения дел против Шереметьево, Домодедово и Внуково. В неравенстве таксопарков ФАС видит заинтересованность конкретных менеджеров аэропортов.

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