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    На Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов. аэропорт Шереметьево, деловые новости, такси, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов

    На Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов

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    На Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов

    На Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов

      Сегодня Федеральная антимонопольная служба, как и обещала, завела новое дело из-за дискриминации таксистов. Теперь уже в столичном аэропорту Шереметьево.

      Накануне аналогичное дело возбудили против Домодедово. Внуково тоже вряд ли останется в стороне.

      ФАС подозревает аэропорты московского авиаузла в нарушении закона о конкуренции. А конкретно в том, что они допускают на удобные места на первой линии, то есть максимально близко к терминалам, только избранные таксопарки.

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