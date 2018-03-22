На Шереметьево завели дело о дискриминации таксистов

Сегодня Федеральная антимонопольная служба, как и обещала, завела новое дело из-за дискриминации таксистов. Теперь уже в столичном аэропорту Шереметьево.

Накануне аналогичное дело возбудили против Домодедово. Внуково тоже вряд ли останется в стороне.



ФАС подозревает аэропорты московского авиаузла в нарушении закона о конкуренции. А конкретно в том, что они допускают на удобные места на первой линии, то есть максимально близко к терминалам, только избранные таксопарки.

