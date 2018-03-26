В Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах трагедии в Кемерове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Песков выразил мнение, что пока рано выдвигать версии возгорания в кемеровском ТЦ, поскольку следственные органы продолжают расследование.
Дмитрий Песков: «Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в России постоянно ведется работа по обеспечению пожарной безопасности. Говорить о новых мерах можно будет по результатам расследования.
Дмитрий Песков: «Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, они принимаются по всей стране и принимаются достаточно жестко».
Пресс-секретарь призвал дождаться выяснения причин трагедии, чтобы делать выводы о произошедшем в торговом центре.
Дмитрий Песков: «Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, и потом будем делать выводы».
В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» продолжают работать спасатели. Сегодня в здании торгового центра началось новое возгорание. Число жертв пожара превысило 60, в больницах остаются более десятка пострадавших.
Дмитрий Песков: «Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в России постоянно ведется работа по обеспечению пожарной безопасности. Говорить о новых мерах можно будет по результатам расследования.
Дмитрий Песков: «Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, они принимаются по всей стране и принимаются достаточно жестко».
Пресс-секретарь призвал дождаться выяснения причин трагедии, чтобы делать выводы о произошедшем в торговом центре.
Дмитрий Песков: «Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, и потом будем делать выводы».
В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» продолжают работать спасатели. Сегодня в здании торгового центра началось новое возгорание. Число жертв пожара превысило 60, в больницах остаются более десятка пострадавших.
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