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    В Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах трагедии в Кемерове

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    В Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах трагедии в Кемерове

    В Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах трагедии в Кемерове

    В Кремле считают преждевременным выдвигать версии о причинах трагедии в Кемерове
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

    Песков выразил мнение, что пока рано выдвигать версии возгорания в кемеровском ТЦ, поскольку следственные органы продолжают расследование.

    Дмитрий Песков: «Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то».

    Пресс-секретарь главы государства добавил, что в России постоянно ведется работа по обеспечению пожарной безопасности. Говорить о новых мерах можно будет по результатам расследования.

    Дмитрий Песков: «Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности, они принимаются по всей стране и принимаются достаточно жестко».

    Пресс-секретарь призвал дождаться выяснения причин трагедии, чтобы делать выводы о произошедшем в торговом центре.

    Дмитрий Песков: «Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, и потом будем делать выводы».

    смотретьНовое видео, снятое внутри сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
    Новое видео, снятое внутри сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
    В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» продолжают работать спасатели. Сегодня в здании торгового центра началось новое возгорание. Число жертв пожара превысило 60, в больницах остаются более десятка пострадавших.

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