Новое видео, снятое внутри сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Опубликованы новые кадры из сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня».
На записи видна залитая после тушения водой парковка торгового центра, выгоревшие коридоры, разбитые окна, через которые спасатели выбрасывают на улицу сгоревшие обломки конструкций.
Число жертв трагедии, по последним данным, превысило 60. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией. Спасатели продолжают работу в выгоревшем ТЦ с риском для жизни — конструкции здания неустойчивы.
Число жертв трагедии, по последним данным, превысило 60. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией. Спасатели продолжают работу в выгоревшем ТЦ с риском для жизни — конструкции здания неустойчивы.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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