Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    В Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ. Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

    В Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

    комментировать
    В Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

    В Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

    В Кемерове жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

      С самого утра Кемеровский областной центр переливания крови работает с повышенной нагрузкой. Жители города выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре в торговом центре.

      Как сообщили медики, они принимают всех желающих. При этом они подчеркивают, что запасов крови у них достаточно. Кроме того, у большинства пострадавших, которые находятся сейчас в больницах, — отравление продуктами горения. В этой ситуации кровь для переливания не требуется.

      Ранее сообщалось, что спасатели проверили все доступные помещения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Обследован, в том числе, этаж, где находятся кинозалы и игровая комната. На данный момент обнаружены тела 48 человек. Глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

      смотретьОчевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
      Очевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
      Напомним, пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Предположительно, он начался в детской игровой комнате на четвертом этаже здания. Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.

      Большинству посетителей удалось самостоятельно покинуть ТЦ. Еще около 100 человек эвакуировали спасатели.



      В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области действует горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



      Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

      Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

      Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

      Новости по теме

      Пожар в ТЦ в Кемерове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru