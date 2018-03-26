Медведеву доложили о мерах, принимаемых в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

Премьер Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС РФ Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и
вице-премьера Ольги Голодец о мерах, предпринимаемых в связи с ЧП в Кемерове. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.
Сообщается, что, заслушав доклад главы Минздрава, Медведев поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, а в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.
Главе правительства также доложили о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в ТЦ, передает ТАСС.
По последним данным, жертвами ЧП стали 37 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести. Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Главе правительства также доложили о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в ТЦ, передает ТАСС.
По последним данным, жертвами ЧП стали 37 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести. Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Комментарии