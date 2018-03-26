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    Канцлер Австрии выразил соболезнования близким погибших в кемеровском ТЦ

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    Канцлер Австрии выразил соболезнования близким погибших в кемеровском ТЦ

    Канцлер Австрии выразил соболезнования близким погибших в кемеровском ТЦ

    Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил свои соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который, по последним данным, унес жизни 37 человек.

    Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».



    Свои соболезнования России в связи с трагедией в кемеровском ТЦ принес также генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает РИА Новости.

    Турбьерн Ягланд, генсек СЕ: «Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди. От имени всего Совета Европы я выражаю искренние соболезнования нашему государству-члену России».

    По последним данным, жертвами ЧП в торговом центре стали 37 человек. Среди них 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.

    На данный момент в больницах остаются 10 пострадавших при пожаре. Им оказывают всю необходимую помощь.



    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

    Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

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