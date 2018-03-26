Спасатели не могут попасть в отдельные помещения кемеровского ТЦ

Спасатели пока не могут попасть в отдельные помещения кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где произошел пожар. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры».
Пучков подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объеме, передает ТАСС. На место ЧП прибыли специалисты из Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда «Центроспас» МЧС из Москвы. Они привезли с собой поисковых собак, необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов.
По последним данным, жертвами ЧП стали 37 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести. Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Пучков подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объеме, передает ТАСС. На место ЧП прибыли специалисты из Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда «Центроспас» МЧС из Москвы. Они привезли с собой поисковых собак, необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов.
По последним данным, жертвами ЧП стали 37 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести. Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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