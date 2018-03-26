Среди погибших в кемеровском ТЦ не менее девяти детей

Девять детей числятся среди погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин на заседании оперативного штаба.
По словам Дедюхина, погибших трудно опознать, передает «Интерфакс».
Борис Дедюхин, замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области: «Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей».
Ранее сообщалось, что среди погибших 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Борис Дедюхин, замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области: «Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей».
Ранее сообщалось, что среди погибших 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
Свои соболезнования близким погибших выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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