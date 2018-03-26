Десять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Десять пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове остаются в больницах. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.
Уточняется, что большинство пострадавших выписаны на амбулаторное лечение, передает ТАСС.
Александр Брежнев, и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области: «На данный момент в стационарах находятся десять человек. Все пациенты находятся под контролем, лечение получают в полном объеме. Те, у кого незначительная степень повреждения, выписываются на амбулаторное лечение».
Ранее в Минздраве сообщили, что тактика лечения пострадавших в результате ЧП согласована. Содействие в организации медицинской помощи оказывают ведущие специалисты федеральных учреждений.
По последним данным, жертвами ЧП в торговом центре стали 37 человек. Среди них 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
Работы на месте ЧП продолжаются. На помощь коллегам прибыли спасатели из Сибирского регионального центра.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Александр Брежнев, и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области: «На данный момент в стационарах находятся десять человек. Все пациенты находятся под контролем, лечение получают в полном объеме. Те, у кого незначительная степень повреждения, выписываются на амбулаторное лечение».
Ранее в Минздраве сообщили, что тактика лечения пострадавших в результате ЧП согласована. Содействие в организации медицинской помощи оказывают ведущие специалисты федеральных учреждений.
По последним данным, жертвами ЧП в торговом центре стали 37 человек. Среди них 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
Работы на месте ЧП продолжаются. На помощь коллегам прибыли спасатели из Сибирского регионального центра.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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