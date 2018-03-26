В Кемерово прибыли дополнительные силы спасателей

МЧС усиливает местную группировку в Кузбассе, где произошел крупный пожар в ТЦ. На помощь коллегам прибыли спасатели из Сибирского регионального центра.
Пресс-служба МЧС РФ по региону: «В целях усиления местной группировки в Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа».
По последним данным, в результате ЧП в торговом центре погибли 37 человек. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы. После пожара за медицинской помощью обратились 40 человек.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 1,5 тыс. квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
По последним данным, в результате ЧП в торговом центре погибли 37 человек. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы. После пожара за медицинской помощью обратились 40 человек.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 1,5 тыс. квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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