March for our lives: сотни тысяч американцев вышли на «школьный марш»

смотреть В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

В Вашингтоне шествие под девизом «Марш за нашу жизнь» (March for our lives) собрало сотни тысяч участников. Протестующие заполнили Пенсильвания-авеню на всем протяжении от здания Конгресса США до резиденции президента. Главным требованием участников акции было ужесточение контроля над оборотом оружия в стране.Инициаторами проведения марша стали школьники и студенты, их родители, а также преподаватели и активисты различных общественных организаций, пишет New York Post . Участников акции поддержали поп-звезды Ариана Гранде, Деми Ловато и Майли Сайрус, исполнившие свои композиции.Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио написал в Twitter, что в мегаполисе на аналогичный марш собрались 150 тысяч человек. Акция March for our lives прошла также Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, всего примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. А также во флоридском городе Паркленд, где 14 февраля бывший ученик устроил бойню в школе , застрелив 17 человек и ранив десятки детей. К маршу протеста присоединились несколько сотен жителей Торонто и Монреаля. Поддержали выступающих за безопасность своих детей американцев и в других странах.Напомним, после расстрела учеников во флоридской школе конгрессмены и президент США Дональд Трамп встречались с пострадавшими и семьями погибших. Трамп заявил было, что преодолеет сопротивление Национальной стрелковой ассоциации, главного лоббиста продаж оружия в Америке, и поднимет вопрос об ограничении торговли полуавтоматическим оружием. Однако позже в Белом доме лишь предложили вооружать школьных учителей