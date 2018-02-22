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    Трамп предложил вооружить школьных учителей

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    Трамп предложил вооружить школьных учителей

    Трамп предложил вооружить школьных учителей

    Президент США предложил ряд мер для защиты школ от стрелков после трагедии во Флориде.

    В частности, по мнению Дональда Трампа, учителям и работникам школ стоит разрешить скрытое ношение оружия. Хозяин Белого дома подчеркнул, что сегодня преступники понимают, что в школах по ним никто не будет стрелять в ответ.

    Дональд Трамп, президент США: «Если есть учителя, которые умеют стрелять из огнестрельного оружия, они смогут очень быстро положить конец нападению. Они (преступники) все трусы и думают: а давайте пойдем и нападем, потому что в нас стрелять не будут. Если бы эти трусы знали, что в школе есть вооруженные люди, они бы не попытались попасть в нее».

    Также Трамп предложил нанимать в школьные охранники бывших военных, которые знают, как обращаться с оружием.

    Кроме того, президент США, вступая на встрече с учителями и учащимися школ, пообещал ужесточить проверки, в том числе психического здоровья, для выдачи разрешения на покупку оружия. При этом Трамп пообещал, что «дело не ограничится разговорами, как это было в прошлом», передает ТАСС.

    смотретьТрамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде
    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде
    Напомним, дискуссии об ужесточении оружейных законов разгорелись в США с новой силой после трагедии в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик расстрелял 17 человек. По всей стране начались акции протеста, на митинги массово выходят и школьники.

    Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже поддержали звезды шоу-бизнеса, в том числе Джордж Клуни, Стивен Спилберг, Опра Уинфри и другие знаменитости.

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