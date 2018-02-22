Трамп предложил вооружить школьных учителей

Президент США предложил ряд мер для защиты школ от стрелков после трагедии во Флориде.
В частности, по мнению Дональда Трампа, учителям и работникам школ стоит разрешить скрытое ношение оружия. Хозяин Белого дома подчеркнул, что сегодня преступники понимают, что в школах по ним никто не будет стрелять в ответ.
Дональд Трамп, президент США: «Если есть учителя, которые умеют стрелять из огнестрельного оружия, они смогут очень быстро положить конец нападению. Они (преступники) все трусы и думают: а давайте пойдем и нападем, потому что в нас стрелять не будут. Если бы эти трусы знали, что в школе есть вооруженные люди, они бы не попытались попасть в нее».
Также Трамп предложил нанимать в школьные охранники бывших военных, которые знают, как обращаться с оружием.
Кроме того, президент США, вступая на встрече с учителями и учащимися школ, пообещал ужесточить проверки, в том числе психического здоровья, для выдачи разрешения на покупку оружия. При этом Трамп пообещал, что «дело не ограничится разговорами, как это было в прошлом», передает ТАСС.
Напомним, дискуссии об ужесточении оружейных законов разгорелись в США с новой силой после трагедии в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик расстрелял 17 человек. По всей стране начались акции протеста, на митинги массово выходят и школьники.
Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже поддержали звезды шоу-бизнеса, в том числе Джордж Клуни, Стивен Спилберг, Опра Уинфри и другие знаменитости.
Дональд Трамп, президент США: «Если есть учителя, которые умеют стрелять из огнестрельного оружия, они смогут очень быстро положить конец нападению. Они (преступники) все трусы и думают: а давайте пойдем и нападем, потому что в нас стрелять не будут. Если бы эти трусы знали, что в школе есть вооруженные люди, они бы не попытались попасть в нее».
Также Трамп предложил нанимать в школьные охранники бывших военных, которые знают, как обращаться с оружием.
Кроме того, президент США, вступая на встрече с учителями и учащимися школ, пообещал ужесточить проверки, в том числе психического здоровья, для выдачи разрешения на покупку оружия. При этом Трамп пообещал, что «дело не ограничится разговорами, как это было в прошлом», передает ТАСС.
Напомним, дискуссии об ужесточении оружейных законов разгорелись в США с новой силой после трагедии в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик расстрелял 17 человек. По всей стране начались акции протеста, на митинги массово выходят и школьники.
Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже поддержали звезды шоу-бизнеса, в том числе Джордж Клуни, Стивен Спилберг, Опра Уинфри и другие знаменитости.
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