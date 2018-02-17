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    Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе. дети и подростки, митинги и протесты, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

    Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

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    Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

    Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

    Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

      Власти Флориды требуют отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. Кристофера Рэя обвиняют в халатности и бездействии.

      Сотрудники бюро признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.

      По всей Флориде в настоящее время проходят акции протеста. На улицы вышли даже школьники и студенты. Сотни человек требуют пересмотреть всю систему продажи оружия, в частности, ужесточить медицинскую проверку покупателей.

      смотретьМассовый расстрел во Флориде мог быть местью за отчисление из школы
      Массовый расстрел во Флориде мог быть местью за отчисление из школы
      Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он совершенно легально купил в прошлом году.

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