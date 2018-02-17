Власти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе

Власти Флориды требуют отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. Кристофера Рэя обвиняют в халатности и бездействии.
Сотрудники бюро признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.
По всей Флориде в настоящее время проходят акции протеста. На улицы вышли даже школьники и студенты. Сотни человек требуют пересмотреть всю систему продажи оружия, в частности, ужесточить медицинскую проверку покупателей.
Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он совершенно легально купил в прошлом году.
По всей Флориде в настоящее время проходят акции протеста. На улицы вышли даже школьники и студенты. Сотни человек требуют пересмотреть всю систему продажи оружия, в частности, ужесточить медицинскую проверку покупателей.
Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он совершенно легально купил в прошлом году.
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