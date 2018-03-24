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    Арестованная Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна

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    Арестованная Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна

    Арестованная Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна

    Надежда Савченко, которую арестовали на два месяца, встретилась с правозащитниками в СИЗО.

    Во время разговора с правозащитниками Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере.

    Также она сообщила, что объявила голодовку и ела в последний раз вечером 23 марта.

    Как отметили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека, жалоб на здоровье со стороны Савченко не поступало. Ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. Также Савченко разъяснили право свободно выбирать врача по мере необходимости.

    смотретьНадежде Савченко грозит пожизненный срок
    Надежде Савченко грозит пожизненный срок
    Напомним, накануне суд на 59 дней арестовал Надежду Савченко, которую заподозрили в подготовке переворота. В отношении депутата было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке убийства руководства государства. Теперь Савченко может грозить пожизненное заключение.

    смотретьНадежду Савченко арестовали на 59 дней
    Надежду Савченко арестовали на 59 дней
    Ранее Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом сама депутат назвала свое задержание политически мотивированным и рассказала, что украинские СИЗО не отличаются от российских, а в некоторых моментах даже хуже.

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