Арестованная Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна

Надежда Савченко, которую арестовали на два месяца, встретилась с правозащитниками в СИЗО.
Во время разговора с правозащитниками Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере.
Также она сообщила, что объявила голодовку и ела в последний раз вечером 23 марта.
Как отметили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека, жалоб на здоровье со стороны Савченко не поступало. Ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. Также Савченко разъяснили право свободно выбирать врача по мере необходимости.
Напомним, накануне суд на 59 дней арестовал Надежду Савченко, которую заподозрили в подготовке переворота. В отношении депутата было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке убийства руководства государства. Теперь Савченко может грозить пожизненное заключение.
Ранее Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом сама депутат назвала свое задержание политически мотивированным и рассказала, что украинские СИЗО не отличаются от российских, а в некоторых моментах даже хуже.
Также она сообщила, что объявила голодовку и ела в последний раз вечером 23 марта.
Как отметили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека, жалоб на здоровье со стороны Савченко не поступало. Ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. Также Савченко разъяснили право свободно выбирать врача по мере необходимости.
Напомним, накануне суд на 59 дней арестовал Надежду Савченко, которую заподозрили в подготовке переворота. В отношении депутата было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке убийства руководства государства. Теперь Савченко может грозить пожизненное заключение.
Ранее Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом сама депутат назвала свое задержание политически мотивированным и рассказала, что украинские СИЗО не отличаются от российских, а в некоторых моментах даже хуже.
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