Надежду Савченко арестовали на 59 дней

Шевченковский суд Киева принял решение взять Надежду Савченко под арест.
Савченко арестована на 59 дней — до 20 мая 2018 года.
Также решено, что депутат будет находиться в СИЗО без права внесения залога, сообщает УНИАН. Защита Савченко уже заявила, что намерена оспорить решение суда об аресте.
При этом судья признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств по делу о подготовке госпереворота. После этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения. В числе этих статей — «Подготовка к преступлению», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Создание террористической группы или террористической организации», «Незаконное обращение оружия».
В итоге судья Евгений Сидоров зачитывал определение суда в течение часа, и присутствовавшие в зале суда журналисты даже запутались в оглашаемых формулировках.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали устроить теракты в Раде и правительственном квартале, применив гранатометы и минометы. Было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке госпереворота и убийства руководства государства. Савченко может грозить пожизненное заключение.
Накануне же Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. А сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным.
Также решено, что депутат будет находиться в СИЗО без права внесения залога, сообщает УНИАН. Защита Савченко уже заявила, что намерена оспорить решение суда об аресте.
При этом судья признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств по делу о подготовке госпереворота. После этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения. В числе этих статей — «Подготовка к преступлению», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Создание террористической группы или террористической организации», «Незаконное обращение оружия».
В итоге судья Евгений Сидоров зачитывал определение суда в течение часа, и присутствовавшие в зале суда журналисты даже запутались в оглашаемых формулировках.
Мы, УНИАН, Страна и ТАСС написали, что Савченко освобождают. Потому что судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему никто ничего не понимает— Ольга Шарий (@bondarenkoolgaa) 23 марта 2018 г.
Адвокат Савченко: Это какой-то фарс. Одним предложением судья говорит «освободить в зале суда», другим — «арестовать». Звучит не очень #рада8— Шарий.net (@sharijnet) 23 марта 2018 г.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали устроить теракты в Раде и правительственном квартале, применив гранатометы и минометы. Было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке госпереворота и убийства руководства государства. Савченко может грозить пожизненное заключение.
Накануне же Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. А сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным.
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