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    Надежду Савченко арестовали на 59 дней

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Надежду Савченко арестовали на 59 дней

    Надежду Савченко арестовали на 59 дней

    Надежду Савченко арестовали на 59 дней
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Шевченковский суд Киева принял решение взять Надежду Савченко под арест.

    Савченко арестована на 59 дней — до 20 мая 2018 года.

    Также решено, что депутат будет находиться в СИЗО без права внесения залога, сообщает УНИАН. Защита Савченко уже заявила, что намерена оспорить решение суда об аресте.

    При этом судья признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств по делу о подготовке госпереворота. После этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения. В числе этих статей — «Подготовка к преступлению», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Создание террористической группы или террористической организации», «Незаконное обращение оружия».

    В итоге судья Евгений Сидоров зачитывал определение суда в течение часа, и присутствовавшие в зале суда журналисты даже запутались в оглашаемых формулировках.




    смотретьНадежде Савченко грозит пожизненный срок
    Надежде Савченко грозит пожизненный срок
    По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали устроить теракты в Раде и правительственном квартале, применив гранатометы и минометы. Было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке госпереворота и убийства руководства государства. Савченко может грозить пожизненное заключение.

    Накануне же Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. А сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным.

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