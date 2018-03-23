Суд признал недостаточность улик против Савченко

Суд в Киеве признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств по делу Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.
Как подчеркнули в Шевченковском суде Киева, прокуроры не предоставили доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются.
Как сообащает ТАСС, после этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения.
Напомним, накануне Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. Уголовного преследования депутата добивается Генпрокуратура, которая инкриминирует Савченко подготовку теракта в парламенте и госпереворота. За это ей может грозить пожизненное заключение.
Ранее сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным. Ее адвокаты же подчеркнули, что у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.
Как сообащает ТАСС, после этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения.
Напомним, накануне Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. Уголовного преследования депутата добивается Генпрокуратура, которая инкриминирует Савченко подготовку теракта в парламенте и госпереворота. За это ей может грозить пожизненное заключение.
Ранее сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным. Ее адвокаты же подчеркнули, что у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.
Комментарии