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    Суд признал недостаточность улик против Савченко

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    Суд признал недостаточность улик против Савченко

    Суд признал недостаточность улик против Савченко

    Суд признал недостаточность улик против Савченко

    Суд в Киеве признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств по делу Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.

    Как подчеркнули в Шевченковском суде Киева, прокуроры не предоставили доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются.

    Как сообащает ТАСС, после этого судья продолжил оглашать решение по другим статьям обвинения.

    смотретьНадежде Савченко грозит пожизненный срок
    Надежде Савченко грозит пожизненный срок
    Напомним, накануне Верховная рада сняла с бывшей военнослужащей депутатскую неприкосновенность, после чего она была задержана и доставлена в управление СБУ. Уголовного преследования депутата добивается Генпрокуратура, которая инкриминирует Савченко подготовку теракта в парламенте и госпереворота. За это ей может грозить пожизненное заключение.

    Ранее сегодня, выступая в зале суда, Савченко объявила о начале голодовки, а также назвала свое задержание политически мотивированным. Ее адвокаты же подчеркнули, что у прокуроров нет доказательств того, что Савченко планировала свержение власти, убийство руководства государства и совершение террористических актов.

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