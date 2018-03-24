Довели до цугундера: зачем Порошенко посадил Савченко

В судьбе Надежды Савченко 22 марта стало роковым днем. В 2016 году именно 22 марта российский суд приговорил ее 22 годам лишения свободы. А 22 марта
2018-го Савченко арестовали в Киеве по обвинению в подготовке теракта и государственного переворота.
В день, когда Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, перед зданием Рады собрались не только ее сторонники, но и противники. Здесь можно было услышать и призывы «Савченко на нары!», и просьбы побыстрей заковать нардепа в наручники. Савченко не первая, от кого отвернулась постмайданная фортуна. Михаила Саакашвили, например, буквально вышвырнули из страны: он улетел, но до сих пор обещает вернуться.
Владимир Скачко, политолог, Украина: «Сам Порошенко не оставляет надежду удержаться еще на пять лет, не все еще разворовано, ему нужны гарантии, что наворованное не отберут, и ему нужны пути отступления куда-нибудь, кроме Ростова».
Депутат Рады Нестор Шуфрич видит закономерность: общество будто встряхивают, напоминая, что враг не дремлет, а защитник у отечества один, и он под угрозой.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Вопрос не в том, чтобы убрать Савченко, а чтобы устроить какой-то кипиш. Я думаю, что это такая дешевая пиар-попытка Порошенко поднять собственный рейтинг, который уже находится близко к мизеру».
Савченко действительно собирается в президенты. Но обвинений не признает и утверждает, что раскусила провокаторов.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко: «Я не надеюсь на юриспруденцию, потому что есть политические мотивы в этом деле. Это дело заказное. Удивляюсь, откуда взялось такое фейковое дело против сестры. Ее посадят. В мере пресечения я не сомневаюсь».
В итоге суд арестовал Савченко на два месяца по обвинению в терроризме. А президент Порошенко, похвалив работу спецслужб, даже не назвал имени той, кому он сам еще совсем недавно вручал звезду Героя Украины. Молчание словно знак: в этом паноптикуме все может переиграться совсем неожиданно. Возможно, Пётр Порошенко сейчас просто прикармливает избирателей такими горячими историями. Его электоральный рейтинг — 8–9%, и позарез нужен спаринг-партнер для второго тура будущих президентских выборов. Так что, какой бы ни была Надежда Савченко в глазах простых украинцев, она идеальный кандидат. Во второй тур выйти сможет, но там гарантированно проиграет.
Если, конечно, вообще доживет до выборов. По старой привычке Савченко объявила голодовку. А после ее заявления, что в российской тюрьме условия были лучше, многие задались вопросом: а зачтутся ли Герою Украины на Родине два года, проведенные в российском СИЗО?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Владимир Скачко, политолог, Украина: «Сам Порошенко не оставляет надежду удержаться еще на пять лет, не все еще разворовано, ему нужны гарантии, что наворованное не отберут, и ему нужны пути отступления куда-нибудь, кроме Ростова».
Депутат Рады Нестор Шуфрич видит закономерность: общество будто встряхивают, напоминая, что враг не дремлет, а защитник у отечества один, и он под угрозой.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Вопрос не в том, чтобы убрать Савченко, а чтобы устроить какой-то кипиш. Я думаю, что это такая дешевая пиар-попытка Порошенко поднять собственный рейтинг, который уже находится близко к мизеру».
Савченко действительно собирается в президенты. Но обвинений не признает и утверждает, что раскусила провокаторов.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко: «Я не надеюсь на юриспруденцию, потому что есть политические мотивы в этом деле. Это дело заказное. Удивляюсь, откуда взялось такое фейковое дело против сестры. Ее посадят. В мере пресечения я не сомневаюсь».
В итоге суд арестовал Савченко на два месяца по обвинению в терроризме. А президент Порошенко, похвалив работу спецслужб, даже не назвал имени той, кому он сам еще совсем недавно вручал звезду Героя Украины. Молчание словно знак: в этом паноптикуме все может переиграться совсем неожиданно. Возможно, Пётр Порошенко сейчас просто прикармливает избирателей такими горячими историями. Его электоральный рейтинг — 8–9%, и позарез нужен спаринг-партнер для второго тура будущих президентских выборов. Так что, какой бы ни была Надежда Савченко в глазах простых украинцев, она идеальный кандидат. Во второй тур выйти сможет, но там гарантированно проиграет.
Если, конечно, вообще доживет до выборов. По старой привычке Савченко объявила голодовку. А после ее заявления, что в российской тюрьме условия были лучше, многие задались вопросом: а зачтутся ли Герою Украины на Родине два года, проведенные в российском СИЗО?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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