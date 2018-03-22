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    Уволенный госсекретарь США Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Уволенный госсекретарь США Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»

    Уволенный госсекретарь США Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»

    Уволенный госсекретарь США Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Отправленный в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон выступил перед сотрудниками Госдепартамента, дал несколько советов и пожелал им жить дружно.

    Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом, выступил с речью на прощальной встрече с сотрудниками Госдепартамента. Тиллерсон попросил бывших коллег и подчиненных быть добрее к окружающим. Выступление политика транслировалось на сайте Госдепартамента США.

    Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь США: «Я просил бы вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям. Этот город может быть очень злым».

    Как пишет ТАСС, Тиллерсон также сообщил, что уже полностью подготовился к передаче дел новому главе Госдепартамента США, собрал доклады и папки с рекомендациями специалистов, определяющими политику Госдепартамента по достижению политических целей.

    Рекс Тиллерсон: «Наша страна сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности. В этих условиях как никогда важны ваша старательность и приверженность выполнению своих обязанностей в Госдепартаменте».

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    Напомним, Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта. На его место он выдвинул кандидатуруМайка Помпео, главы ЦРУ, которое теперь впервые может возглавить женщина — Джина Хаспел. Их назначение должен утвердить сенат. Перестановки Трамп связал с формированием новой команды для переговоров с Северной Кореей и Мексикой.

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