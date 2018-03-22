Уволенный госсекретарь США Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»

Отправленный в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон выступил перед сотрудниками Госдепартамента, дал несколько советов и пожелал им жить дружно.
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом, выступил с речью на прощальной встрече с сотрудниками Госдепартамента. Тиллерсон попросил бывших коллег и подчиненных быть добрее к окружающим. Выступление политика транслировалось на сайте Госдепартамента США.
Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь США: «Я просил бы вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям. Этот город может быть очень злым».
Как пишет ТАСС, Тиллерсон также сообщил, что уже полностью подготовился к передаче дел новому главе Госдепартамента США, собрал доклады и папки с рекомендациями специалистов, определяющими политику Госдепартамента по достижению политических целей.
Рекс Тиллерсон: «Наша страна сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности. В этих условиях как никогда важны ваша старательность и приверженность выполнению своих обязанностей в Госдепартаменте».
Напомним, Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта. На его место он выдвинул кандидатуруМайка Помпео, главы ЦРУ, которое теперь впервые может возглавить женщина — Джина Хаспел. Их назначение должен утвердить сенат. Перестановки Трамп связал с формированием новой команды для переговоров с Северной Кореей и Мексикой.
Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь США: «Я просил бы вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям. Этот город может быть очень злым».
Как пишет ТАСС, Тиллерсон также сообщил, что уже полностью подготовился к передаче дел новому главе Госдепартамента США, собрал доклады и папки с рекомендациями специалистов, определяющими политику Госдепартамента по достижению политических целей.
Рекс Тиллерсон: «Наша страна сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности. В этих условиях как никогда важны ваша старательность и приверженность выполнению своих обязанностей в Госдепартаменте».
Напомним, Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря 13 марта. На его место он выдвинул кандидатуруМайка Помпео, главы ЦРУ, которое теперь впервые может возглавить женщина — Джина Хаспел. Их назначение должен утвердить сенат. Перестановки Трамп связал с формированием новой команды для переговоров с Северной Кореей и Мексикой.
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