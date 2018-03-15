Кто на новенького: в США ждут очередной волны отставок в команде Трампа

Президент США Дональд Трамп стал явным рекордсменом по увольнениям. За год у власти он обновил штат подчиненных почти наполовину. Такого в американской истории еще не было. Даже у прежнего рекордсмена — Рональда Рейгана — показатель куда скромнее.

Несмотря на то, что большая часть лиц в команде действующего президента уже сменилась, новая волна отставок может быть не за горами. Об этом активно пишет американская пресса. Например, покинуть свой пост, по информации журналистов, может покинуть помощник Трампа по нацбезопасности Гербер Макмастер.



А у некоторых проблемы возникают еще при назначении. Правозащитники требуют публичного покаяния от претендента на пост госсекретаря США — главы ЦРУ Майка Помпео, а также у его возможной преемницы Джины Хаспел.



О том, что Хаспел причастна к пыткам в тайных тюрьмах ЦРУ, заговорили сразу после отставки Тиллерсона, когда ее имя прозвучало на весь мир. А уже 14 марта появилась информация, что и Помпео не без греха — он якобы не раз высказывался в пользу таких методов допроса, как утопление.



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