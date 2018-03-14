Критик Кремля и преданный сторонник Трампа: чего ждать от нового главы Госдепа США

Мировая пресса продолжает обсуждать внезапную рокировку, которую провел Дональд Трамп в высших эшелонах власти. Госсекретарь Рекс Тиллерсон отправлен в отставку, его место занял Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ: республиканец, преданный сторонник президента и консерватор.
Отставку Тиллерсона и назначение Майка Помпео в мире встретили настороженно. Помпео — ультраправый республиканец, офицер, директор ЦРУ, он из тех, кого в Вашингтоне называют ястребами. Он не раз критиковал Кремль, но также именно Помпео заявлял, что вся история о российском влиянии на американские выборы — не больше чем выдумка. И это именно Помпео в январе встречался в Вашингтоне с директором внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, въезд которому в США вроде бы был запрещен из-за санкций.
Кроме всего прочего, Помпео — человек, абсолютно преданный Трампу, в отличие от Тиллерсона. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно такой дипломат сейчас необходим Белому дому для решения внешнеполитических проблем.
Александр Петров, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН: «Тиллерсон — бизнесмен, а если мы говорим про Помпео — это дипломат, имеющий сведения, доступные ограниченному числу людей. Он сейчас будет решать те проблемы, которые были недоступны Тиллерсону, но имея в арсенале те знания, которые были ему доступны, когда он руководил разведывательным управлением. Сейчас это как раз то время, когда необходимы те знания, которые помогут решить, по мнению Трампа, ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию с Кореей, Украиной и многими другими странами».
На место Помпео в директорское кресло ЦРУ впервые сядет женщина. Джина Хаспел — ветеран американской разведки с 30-летним стажем. В Америке ее назначение наделало едва ли не меньше шума, чем рокировка Тиллерсона и Помпео.
В 2002 году Хаспел управляла первой секретной тюрьмой ЦРУ, находившейся за пределами США, в Таиланде, и лично контролировала там пытки подозреваемых в терроризме. ЦРУ тогда буквально выбивало показания из задержанных, ища информацию о всех причастных к терактам 11 сентября. А через два года та же Хаспел распорядилась уничтожить все видеозаписи этих допросов, во время которых один из арестантов едва не умер. Поэтому американские правозащитники и некоторые политики ее назначение встретили в штыки.
Пытки арестованных в прошлом десятилетии — одна из самых мрачных страниц американской истории. Сенат должен сделать свою работу и выяснить всю информацию о вовлеченности Джины Хаспел в эту отвратительную программу.
В 2013-м при Обаме именно темное прошлое Хаспел помешало ей возглавить департамент секретных операций ЦРУ. Ее кандидатуру тогда завернули. Сейчас для нее ставки гораздо выше, правда, и в Вашингтоне с тех пор многое изменилось.
Кроме всего прочего, Помпео — человек, абсолютно преданный Трампу, в отличие от Тиллерсона. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно такой дипломат сейчас необходим Белому дому для решения внешнеполитических проблем.
Александр Петров, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН: «Тиллерсон — бизнесмен, а если мы говорим про Помпео — это дипломат, имеющий сведения, доступные ограниченному числу людей. Он сейчас будет решать те проблемы, которые были недоступны Тиллерсону, но имея в арсенале те знания, которые были ему доступны, когда он руководил разведывательным управлением. Сейчас это как раз то время, когда необходимы те знания, которые помогут решить, по мнению Трампа, ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию с Кореей, Украиной и многими другими странами».
На место Помпео в директорское кресло ЦРУ впервые сядет женщина. Джина Хаспел — ветеран американской разведки с 30-летним стажем. В Америке ее назначение наделало едва ли не меньше шума, чем рокировка Тиллерсона и Помпео.
В 2002 году Хаспел управляла первой секретной тюрьмой ЦРУ, находившейся за пределами США, в Таиланде, и лично контролировала там пытки подозреваемых в терроризме. ЦРУ тогда буквально выбивало показания из задержанных, ища информацию о всех причастных к терактам 11 сентября. А через два года та же Хаспел распорядилась уничтожить все видеозаписи этих допросов, во время которых один из арестантов едва не умер. Поэтому американские правозащитники и некоторые политики ее назначение встретили в штыки.
Пытки арестованных в прошлом десятилетии — одна из самых мрачных страниц американской истории. Сенат должен сделать свою работу и выяснить всю информацию о вовлеченности Джины Хаспел в эту отвратительную программу.
В 2013-м при Обаме именно темное прошлое Хаспел помешало ей возглавить департамент секретных операций ЦРУ. Ее кандидатуру тогда завернули. Сейчас для нее ставки гораздо выше, правда, и в Вашингтоне с тех пор многое изменилось.
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