Трамп объяснил смену главы Госдепа «химией в отношениях»

Дональд Трамп объявил о смене главного дипломата США. Вместо Рекса Тиллерсона пост госсекретаря займет нынешний глава ЦРУ Майк Помпео. О своем решении президент сообщил, как обычно, через Twitter, а источники в Госдепе утверждают, что сам Тиллерсон уходить не собирался и не получил от Трампа объяснения причин отставки.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, судя по всему, Тиллерсон просто не сработался с Трампом. Слухи о его увольнении начали ходить в Вашингтоне чуть ли не с первых месяцев после его прихода в Госдеп. Известно, что они часто расходились с Трампом во взглядах, были периоды, когда президент фактически игнорировал главного дипломата страны, не приглашая его на переговоры с зарубежными делегациями. В прессу даже просочилась информация о том, что Тиллерсон после одного из совещаний в Белом доме назвал Трампа болваном. После он все категорически опровергал и был вынужден собрать пресс-конференцию, чтобы заверить, что с Трампом у них никаких разногласий нет. Но очевидно, что они были, и сегодня Трамп это признал.
Дональд Трамп, президент США: «Рекс и я говорили об этом уже какое-то время. Вообще, мы хорошо ладили, но по определенным вещам возникали несогласия. Например, сделка с Ираном. Я считаю, что она ужасна, а он полагал, что все в порядке. Я хотел ее расторгнуть или изменить, он думал несколько иначе. Поэтому мыслили мы иногда по-разному».
Последний случай расхождения позиций произошел буквально на минувшей неделе, когда Трамп заявил о том, что он готов пойти на переговоры с Ким Чен Ыном. Тиллерсон об этом ничего не знал и еще за несколько часов до этого заявления президента уверял журналистов, что до переговоров США и КНДР очень далеко. А после заявления Трампа Тиллерсону пришлось выкручиваться и говорить, что журналисты его не так поняли. В тот же день, как выяснилось, Трамп и принял решение уволить Тиллерсона.
С новым госсекретарем Майком Помпео у Трампа хорошие отношения. По крайней мере, он заявил, что их позиции почти полностью совпадают по многим вопросам. В Белом доме говорят, что Трампу очень нравились ежедневные брифинги, которые Помпео проводил на посту главы ЦРУ, поэтому его назначение выглядит вполне логичным.
Дональд Трамп: «Я уважаю его интеллект, у нас отличные взаимоотношения. Не знаю, по какой причине — химия здесь или что-то еще замешано — почему люди вообще ладят. Я с самого первого дня хорошо ладил с Майком. Если честно, я ладил и с Рексом, и я желаю ему всего наилучшего. Я правда думаю, что он будет счастливее, чем он есть сейчас, и я действительно ценю его службу. Но с Майком у нас отличная химия».
Что касается руководства ЦРУ, то Джина Хаспел станет первой женщиной — директором разведуправления. Это оперативник с 30-летним стажем, пережившая за последнюю неделю невероятный карьерный взлет. Лишь 8 марта ее назначили заместителем директора ЦРУ, а спустя четыре дня она уже директор. Однако на этом посту ее сначала должен утвердить конгресс, и тут ее, вероятнее всего, ожидают проблемы. Дело в том, что Хаспел в начале 2000-х командовала первой секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде и там, как следует из документов, участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, а после — в уничтожении доказательств этих пыток. Когда ее утверждали на должность заместителя директора ЦРУ, демократы в конгрессе задали ей много неудобных вопросов.
Дональд Трамп, президент США: «Рекс и я говорили об этом уже какое-то время. Вообще, мы хорошо ладили, но по определенным вещам возникали несогласия. Например, сделка с Ираном. Я считаю, что она ужасна, а он полагал, что все в порядке. Я хотел ее расторгнуть или изменить, он думал несколько иначе. Поэтому мыслили мы иногда по-разному».
Последний случай расхождения позиций произошел буквально на минувшей неделе, когда Трамп заявил о том, что он готов пойти на переговоры с Ким Чен Ыном. Тиллерсон об этом ничего не знал и еще за несколько часов до этого заявления президента уверял журналистов, что до переговоров США и КНДР очень далеко. А после заявления Трампа Тиллерсону пришлось выкручиваться и говорить, что журналисты его не так поняли. В тот же день, как выяснилось, Трамп и принял решение уволить Тиллерсона.
С новым госсекретарем Майком Помпео у Трампа хорошие отношения. По крайней мере, он заявил, что их позиции почти полностью совпадают по многим вопросам. В Белом доме говорят, что Трампу очень нравились ежедневные брифинги, которые Помпео проводил на посту главы ЦРУ, поэтому его назначение выглядит вполне логичным.
Дональд Трамп: «Я уважаю его интеллект, у нас отличные взаимоотношения. Не знаю, по какой причине — химия здесь или что-то еще замешано — почему люди вообще ладят. Я с самого первого дня хорошо ладил с Майком. Если честно, я ладил и с Рексом, и я желаю ему всего наилучшего. Я правда думаю, что он будет счастливее, чем он есть сейчас, и я действительно ценю его службу. Но с Майком у нас отличная химия».
Что касается руководства ЦРУ, то Джина Хаспел станет первой женщиной — директором разведуправления. Это оперативник с 30-летним стажем, пережившая за последнюю неделю невероятный карьерный взлет. Лишь 8 марта ее назначили заместителем директора ЦРУ, а спустя четыре дня она уже директор. Однако на этом посту ее сначала должен утвердить конгресс, и тут ее, вероятнее всего, ожидают проблемы. Дело в том, что Хаспел в начале 2000-х командовала первой секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде и там, как следует из документов, участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, а после — в уничтожении доказательств этих пыток. Когда ее утверждали на должность заместителя директора ЦРУ, демократы в конгрессе задали ей много неудобных вопросов.
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