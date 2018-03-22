Тереза Мэй объявила Россию угрозой всему миру

Отравление Сергея Скрипаля обсуждают сегодня на саммите Евросоюза в Брюсселе — эту тему анонсировали как одну из главных на нынешней встрече европейских лидеров. Британский премьер Тереза Мэй шла на заседание с боевым настроем в надежде склонить союзников выступить с жестким заявлением в адрес России, которую Лондон с самого начала назначил ответственной за случившееся.
Тереза Мэй не меняет своей позиции: никаких разночтений в деле Скрипаля быть не может, Россия виновата и угрожает не только Великобритании, но и всему миру.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Россия организовала бесстыдную и дерзкую атаку на Великобританию, попытавшись убить двух человек на улицах Солсбери. Мы рассматриваем это как часть схемы российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей от Западных Балкан до Ближнего Востока».
Тереза Мэй будет убеждать своих европейских коллег последовать примеру Великобритании и в знак солидарности выслать российских дипломатов из своих стран. Идея нашла поддержку только у президента Литвы. Остальные к конкретным действиям не готовы. Более того, уже окончательно ясно, что никаких новых антироссийских санкций в контексте дела Скрипаля обсуждать не будут. А глава европейской дипломатии Могерини четко дает понять: «Самый сильный политический сигнал, который страны ЕС могут предложить Лондону, — это единство». Большинство европйских лидеров не хочет следовать примеру Мэй и заочно обвинять Россию без всяких доказательств.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Россия организовала бесстыдную и дерзкую атаку на Великобританию, попытавшись убить двух человек на улицах Солсбери. Мы рассматриваем это как часть схемы российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей от Западных Балкан до Ближнего Востока».
Тереза Мэй будет убеждать своих европейских коллег последовать примеру Великобритании и в знак солидарности выслать российских дипломатов из своих стран. Идея нашла поддержку только у президента Литвы. Остальные к конкретным действиям не готовы. Более того, уже окончательно ясно, что никаких новых антироссийских санкций в контексте дела Скрипаля обсуждать не будут. А глава европейской дипломатии Могерини четко дает понять: «Самый сильный политический сигнал, который страны ЕС могут предложить Лондону, — это единство». Большинство европйских лидеров не хочет следовать примеру Мэй и заочно обвинять Россию без всяких доказательств.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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