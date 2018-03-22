Посол РФ: Москву озадачивает позиция Лондона по делу Скрипаля

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что расследование дела об отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должно вестись совместно с Россией и призвал ЕС делать выводы о расследовании, опираясь на факты, а не беспочвенные обвинения.
В ходе пресс-конференции в Лондоне Яковенко отметил, что на данный момент у Москвы нет никакого доступа к материалам по делу Скрипаля.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «У нас никакого доступа нет к результатам ведущегося расследования. Мы хотели бы вместе провести расследование этого случая, потому что, во-первых, это российские граждане, но до сих пор никакого сотрудничества со стороны Британии мы не видели. Это нас озадачивает».
При этом Яковенко напомнил, что расследования большинства подозрительных смертей известных россиян в Великобритании засекречены. В частности у России нет информации о расследованиях гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, российского олигарха Бориса Березовского, предпринимателя Александра Перепеличного и экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
Что касается дела об отравлении Скрипаля, то, по словам посла, без соблюдения процедур, которые предусмотрены Конвенцией по запрещению химического оружия, обвинения Британии в адрес России ничтожны.
Александр Яковенко: «13 марта МИД России сделал заявление об инциденте в Солсбери и выразил категорический протест против бездоказательных обвинений и провокаций британских властей. Обсуждать этот вопрос можно только после получения Россией образцов химической субстанции, о которой говорит Лондон, и после соблюдения всех положений Конвенции о запрещении химоружия, к чему Москва готова. Без этого обвинения британской стороны ничтожны».
Посол добавил, что в Лондоне с понедельника находятся эксперты ОЗХО. Они должны проверить, каким образом британским властям удалось столь быстро определить состав и принадлежность так называемого «Новичка», и выяснить как врачи определили необходимый антидот для жертв. «Надеюсь, что они будут следовать всем необходимым процедурам и принципам Конвенции», — отметил Яковенко.
Яковенко также рассказал, что российская сторона до сих пор не получила разрешение на посещение Юлии Скрипаль. Дипломат подчеркнул, что непредоставление доступа к российским гражданам является нарушением Великобританией ее обязательств в соответствии с Венской конвенцией.
В заключение Яковенко выразил надежду, что лидеры стран ЕС сделают выводы о причастности РФ к отравлению в Солсбери на основе фактов, а не беспочвенных обвинений, передает «Интерфакс».
Александр Яковенко: «Хотел бы ожидать того, что британское правительство предоставит необходимые доказательства, и европейские страны придут к правильным выводам на основе доказательной базы. Не нужно принимать все на слово. И я цитирую Рональда Рейгана: „Доверяй, но проверяй“. Это именно то, что должно произойти на уровне руководителей стран-членов ЕС».
Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Кроме того, британская сторона настаивает на том, чтобы другие страны Евросоюза приняли жесткие меры по отношению к России и, в частности, тоже выслали российских дипломатов.
В свою очередь в МИД РФ раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «У нас никакого доступа нет к результатам ведущегося расследования. Мы хотели бы вместе провести расследование этого случая, потому что, во-первых, это российские граждане, но до сих пор никакого сотрудничества со стороны Британии мы не видели. Это нас озадачивает».
При этом Яковенко напомнил, что расследования большинства подозрительных смертей известных россиян в Великобритании засекречены. В частности у России нет информации о расследованиях гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, российского олигарха Бориса Березовского, предпринимателя Александра Перепеличного и экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
Что касается дела об отравлении Скрипаля, то, по словам посла, без соблюдения процедур, которые предусмотрены Конвенцией по запрещению химического оружия, обвинения Британии в адрес России ничтожны.
Александр Яковенко: «13 марта МИД России сделал заявление об инциденте в Солсбери и выразил категорический протест против бездоказательных обвинений и провокаций британских властей. Обсуждать этот вопрос можно только после получения Россией образцов химической субстанции, о которой говорит Лондон, и после соблюдения всех положений Конвенции о запрещении химоружия, к чему Москва готова. Без этого обвинения британской стороны ничтожны».
Посол добавил, что в Лондоне с понедельника находятся эксперты ОЗХО. Они должны проверить, каким образом британским властям удалось столь быстро определить состав и принадлежность так называемого «Новичка», и выяснить как врачи определили необходимый антидот для жертв. «Надеюсь, что они будут следовать всем необходимым процедурам и принципам Конвенции», — отметил Яковенко.
Яковенко также рассказал, что российская сторона до сих пор не получила разрешение на посещение Юлии Скрипаль. Дипломат подчеркнул, что непредоставление доступа к российским гражданам является нарушением Великобританией ее обязательств в соответствии с Венской конвенцией.
В заключение Яковенко выразил надежду, что лидеры стран ЕС сделают выводы о причастности РФ к отравлению в Солсбери на основе фактов, а не беспочвенных обвинений, передает «Интерфакс».
Александр Яковенко: «Хотел бы ожидать того, что британское правительство предоставит необходимые доказательства, и европейские страны придут к правильным выводам на основе доказательной базы. Не нужно принимать все на слово. И я цитирую Рональда Рейгана: „Доверяй, но проверяй“. Это именно то, что должно произойти на уровне руководителей стран-членов ЕС».
Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Кроме того, британская сторона настаивает на том, чтобы другие страны Евросоюза приняли жесткие меры по отношению к России и, в частности, тоже выслали российских дипломатов.
В свою очередь в МИД РФ раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу.
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